Трудно представить, как Порошенко будет отдавать власть, – Садовый о результатах экзит-пола

Мэр Львова Андрей Садовый выразил свое мнение относительно окончательных результатов Национального экзит-пола, в которых лидирует Владимир Зеленский – 30,6% голосов. Следующую позицию занял Петр Порошенко – 17,8% голосов.

Об этом он рассказал в прямом эфире 24 канала.

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По словам Андрея Садового, результаты первого тура президентских выборов отражают всю динамику, которая была в течение последних двух месяцев.

Это однозначно вердикт украинцев – они хотят перемен. Украинцы устали говорить о коррупции. Если главнокомандующий в Украине имеет только 17% доверия, то очень трудно побеждать в этой войне, которая есть со стороны России, потому что коррупция является помощником, которого использует российский агрессор,

– сказал мэр Львова.

"Эта ситуация объединила всех – всех достало, это "жульйо" надо выбрасывать. Я понимаю, что есть определенные волнения по завтрашнего дня. Важным будет время трех недель и как его пройдут кандидаты в президенты", – отметил Садовый.

Он заявил, что украинцам стоит требовать дебатов, чтобы кандидаты показали свой ум и представили свою команду – тех, кого предлагают на главные должности.

Почему необходимы дебаты?

"Когда я общался с Владимиром Зеленским, то понял, что он достаточно компетентно говорит о разных вещах. Возможно, он просто готовится, ведь он никогда не был в большой политике, он этого не знает", – прокомментировал Садовый

Действительно, Порошенко умеет говорить красиво, но люди уже не только слушают, они сравнивают это с реальной ситуацией, которая есть в стране,

– рассказал мэр Львова.

Порошенко уже "сросся" с властью

Садовый отметил, что с трудом представляет, как Порошенко будет отдавать власть, ведь он уже с ней "сросся" и считает, что это все его. "Здесь важно, чтобы не было никаких провокаций, нестандартных ситуаций, а нужно, чтобы была качественная работа всех правоохранительных служб", – отметил он.

Я призываю людей не поддаваться на провокации и не выполнять любые преступные приказы. Обращаюсь к украинцам: будьте внимательны, чтобы нас с вами не использовали. Выборы показали, что мы демократическая страна. Важно, чтобы второй тур это подтвердил,

– добавил мэр Львова.

Садовый поблагодарил всех, кто делает изменения. "Но энергия Майдана была потеряна, ведь никто в мире не ожидает, что Украине откроют дверь. Нам надо сегодня вырваться из той коррупционной ямы, которая у нас есть и выйти вперед. Поэтому здесь нужны серьезные нестандартные шаги", – подытожил он.

Окончательные результаты Национального экзит-пола