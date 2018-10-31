Трудно встать с постели или что такое дисания

Те, кому трудно проснуться и оторваться от теплой и мягкой кровати, найдут немало важных на то причин. Особенно, после перевода часов на зимнее время. Но если вам трудно встать с постели вообще, то, вероятно, у вас дисания.

Об этом рассказал доктор Марк Селтер из Королевского колледжа психиатрии, передает ВВС.

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"Термин "дисания" иногда используют, чтобы описать ощущения под названием "сегодня я не хочу вставать с постели". Такой же тип поведения иногда можно наблюдать у тех, кто страдает от депрессивных расстройств", – объясняет специалист.

Дисания – что это? Это состояние, которое пока официально не признано заболеванием, характеризуется усиленным чувством сонливости и хронической неспособности встать с постели. Обычно, это симптом, который намекает о возможной депрессии или синдром хронической усталости. Такие люди могут провести в кровати по несколько дней, а только мысль о подъём вызывает у них тревогу. Некоторые "пациенты" признаются, что чувствуют "страстное желание" вернуться обратно в кровать, как только встанут.

Чтобы определить, страдает ли кто-то из знакомых дисанией, стоит убедиться, что у них все хорошо с физическим самочувствием. Далее следует выяснить, что именно беспокоит человека.

Нарушение сна, вялость, ранние пробуждения – все это телесные признаки депрессии. Иногда это приводит к тому, что человек полностью избавляется от способности двигаться. Люди с тяжелой депрессией иногда не могут поднять руку, чтобы взять стакан с водой,

– добавляет доктор.

Если других симптомов нет, это может означать, что такие люди просто боятся встать с постели. В таком случае это не то же самое, что дисания.

Дисания – профилактика 1. Старайтесь следить за тем, как долго вы спите.

2. Попробуйте принять ванну или сделать несколько упражнений из йоги для ощущения расслабленности.

3. Отвлекающие объекты (телефоны и ноутбуки) спрячьте подальше.

4. Можно попробовать заняться сексом, который приведёт с сонливости. Если это не помогает и неспособность просыпаться приводит к стрессу и тревоги – следует обратиться к врачу.

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