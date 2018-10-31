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      Трудно встать с постели или что такое дисания

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      Трудно встать с постели
      Трудно встать с постели / unsplash.com

      Те, кому трудно проснуться и оторваться от теплой и мягкой кровати, найдут немало важных на то причин. Особенно, после перевода часов на зимнее время. Но если вам трудно встать с постели вообще, то, вероятно, у вас дисания.

      Об этом рассказал доктор Марк Селтер из Королевского колледжа психиатрии, передает ВВС.

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      "Термин "дисания" иногда используют, чтобы описать ощущения под названием "сегодня я не хочу вставать с постели". Такой же тип поведения иногда можно наблюдать у тех, кто страдает от депрессивных расстройств", – объясняет специалист.

       
      Дисания – что это?
      Это состояние, которое пока официально не признано заболеванием, характеризуется усиленным чувством сонливости и хронической неспособности встать с постели. Обычно, это симптом, который намекает о возможной депрессии или синдром хронической усталости.

      Такие люди могут провести в кровати по несколько дней, а только мысль о подъём вызывает у них тревогу.

      Некоторые "пациенты" признаются, что чувствуют "страстное желание" вернуться обратно в кровать, как только встанут.

      via GIPHY

      Чтобы определить, страдает ли кто-то из знакомых дисанией, стоит убедиться, что у них все хорошо с физическим самочувствием. Далее следует выяснить, что именно беспокоит человека.

      Нарушение сна, вялость, ранние пробуждения – все это телесные признаки депрессии. Иногда это приводит к тому, что человек полностью избавляется от способности двигаться. Люди с тяжелой депрессией иногда не могут поднять руку, чтобы взять стакан с водой,
      – добавляет доктор.

      Если других симптомов нет, это может означать, что такие люди просто боятся встать с постели. В таком случае это не то же самое, что дисания.

       
       
      Дисания – профилактика
      1. Старайтесь следить за тем, как долго вы спите.
      2. Попробуйте принять ванну или сделать несколько упражнений из йоги для ощущения расслабленности.
      3. Отвлекающие объекты (телефоны и ноутбуки) спрячьте подальше.
      4. Можно попробовать заняться сексом, который приведёт с сонливости.

      Если это не помогает и неспособность просыпаться приводит к стрессу и тревоги – следует обратиться к врачу.

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      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Лечение Профилактика заболеваний Советы
      Источник: 24 Канал
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