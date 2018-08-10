Трудоголизм ухудшает карьеру человека, – ученые

Несмотря на распространенное мнение, что человек может достичь успеха только благодаря кропотливому труду, ученые уверяют – это не так.

Исследование ученых показывает, что трудоголизм может навредили карьере, пишет OpenAccess.

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В исследовании приняли участие 50 тысяч человек. Они проанализировали, как интенсивность работы и усилий влияет на уровень дохода и развитие карьеры.

Ученые выяснили, что трудоголизм не способствует повышению заработной платы и социального статуса.

Негативно влияли на здоровье стресс и усталость, связанные с работой. Из-за этого у человека уменьшались шансы достичь желаемого результата в профессиональной сфере.

А вот профессиональному росту способствовали уравновешенность, положительные эмоции и расслабленность на работе.

К слову, не всегда друзья и партнеры имеют желание слушать ваши проблемы, да и обременять их не хочется. В таком случае нужно обратиться к квалифицированному специалисту – психологу.