Трудоголизм ухудшает карьеру человека, – ученые
Несмотря на распространенное мнение, что человек может достичь успеха только благодаря кропотливому труду, ученые уверяют – это не так.
Исследование ученых показывает, что трудоголизм может навредили карьере, пишет OpenAccess.
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В исследовании приняли участие 50 тысяч человек. Они проанализировали, как интенсивность работы и усилий влияет на уровень дохода и развитие карьеры.
Ученые выяснили, что трудоголизм не способствует повышению заработной платы и социального статуса.
Негативно влияли на здоровье стресс и усталость, связанные с работой. Из-за этого у человека уменьшались шансы достичь желаемого результата в профессиональной сфере.
А вот профессиональному росту способствовали уравновешенность, положительные эмоции и расслабленность на работе.
К слову, не всегда друзья и партнеры имеют желание слушать ваши проблемы, да и обременять их не хочется. В таком случае нужно обратиться к квалифицированному специалисту – психологу.
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