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Трудоголизм ухудшает карьеру человека, – ученые

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Трудоголизм ухудшает карьеру человека
Трудоголизм ухудшает карьеру человека / Фото из соцсетей

Несмотря на распространенное мнение, что человек может достичь успеха только благодаря кропотливому труду, ученые уверяют – это не так.

Исследование ученых показывает, что трудоголизм может навредили карьере, пишет OpenAccess.

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В исследовании приняли участие 50 тысяч человек. Они проанализировали, как интенсивность работы и усилий влияет на уровень дохода и развитие карьеры.

Ученые выяснили, что трудоголизм не способствует повышению заработной платы и социального статуса.

Негативно влияли на здоровье стресс и усталость, связанные с работой. Из-за этого у человека уменьшались шансы достичь желаемого результата в профессиональной сфере.

via GIPHY

А вот профессиональному росту способствовали уравновешенность, положительные эмоции и расслабленность на работе.

К слову, не всегда друзья и партнеры имеют желание слушать ваши проблемы, да и обременять их не хочется. В таком случае нужно обратиться к квалифицированному специалисту – психологу.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Психология Здоровье Здоровая жизнь Стресс Мотивация
Источник: 24 Канал
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