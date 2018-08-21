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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Трудовая миграция – катастрофическая угроза для страны, – президент Гарвардского клуба Украины

98 Читати новину українською
Трудовая миграция
Трудовая миграция / dostyp.com.ua

Ситуация с трудовой миграцией близка к катастрофической.

Об этом заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины, экономист Олег Устенко в эфире 24 Канала.

По словам Устенко, украинская экономика зависит от труда, и чем больше трудовых ресурсов уезжает из страны, тем хуже это отражается на состоянии экономики.

"Экономика Украины зависит очень сильно от труда, а миграционные потоки – это же не просто люди, это еще и носители того, что они могут делать, носители труда, они уезжают из страны. И в результате этого сначала снижается экономический рост, а потом идет принципиальное сжатие твоей экономики", – заявил Устенко.

По словам Устенко, такое положение дел – реальная катастрофическая угроза для Украины.

"Считаю, что ситуация близка к катастрофической... И это катастрофическая угроза для такой страны как Украина, потому что мы находимся с вами в окружении, когда все соседи вокруг нас живут лучше, чем мы. Мы та страна, которая имеет ВВП на душу населения, по результатом этого года, где-то будет на уровне, скажем, 2,5 тысячи долларов. В то время как соседняя Беларусь – это в 2,5 раза выше", – заявил экономист.

При этом экономист заявил, что в России ВВП в три раза выше на душу населения, чем в Украине. В Польше чуть ли не в пять раз выше, чем у нас.

"И изменилась экономическая ситуация. Еще 20 лет назад такое понятие, как мобильность труда было характерно только, скажем, для экономики Соединенных Штатов Америки. Все остальные не имели такой высокой мобильности. Сейчас мобильность труда высокая. Европейцы очень активно передвигаются со своих территорий на другие территории. Например, если посмотреть, согласно регистрационного офиса в Польше, где-то 2 миллиона поляков находятся за пределами своей страны", – заявил Устенко.

Теги: Рынок труда ВВП Деньги Заробитчане
Источник: 24 Канал
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