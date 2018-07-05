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Трудовая миграция может повлиять на темпы восстановления экономики Украины, – СМИ

57 Читати новину українською
Трудовая миграция
Трудовая миграция / en.ppt-online.org

Решить проблему массовой трудовой миграции может комплекс мер на государственном уровне, говорят журналисты.

Продолжающаяся трудовая миграция может замедлить восстановление экономики Украины, что наблюдается в первом полугодии 2018 года. О таком сообщают эксперты дискуссионного клуба, который организовало издание "Деловая Столица", передает "5 канал".

Эксперты говорят: решить проблему массовой трудовой миграции может только комплекс мер на государственном уровне. В частности, речь идет о повышении социальных стандартов и условий труда, создание благоприятного инвестиционного климата и более лояльной фискальной политики.

"Единственный положительный пример в украинских реалиях – это то, что сделали с представителями IT-сектора. Введя налогообложение на уровне 5% от суммы (от суммы дохода – Ред.) этот рынок: во-первых, развивается, во-вторых, они не хотят уезжать из Украины. Для них находиться в Украине выгоднее", – пояснил глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнир.

В то же время, эксперты отметили, что хотя работа за рубежом и привлекает украинцев зарплатой, она часто может иметь и негативные последствия для самих работников.

"Они едут в Европу и устраиваются нелегально, то есть они сами себя лишают прав и там с ними может происходить все что угодно. Самое распространенное, что может быть – не заплатят денег и все. Могут быть варианты похуже", – отмечает вице-президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству работников Николай Александров.

Теги: Рынок труда
Источник: 24 Канал
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