Трудовая миграция может привести к росту цен в Украине, – НБУ

В Украине из-за трудовой миграции может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост.

Уже сейчас предприниматели отмечают недостаток квалифицированных кадров, что в первую очередь связано с выездом украинцев в Польшу и другие страны, сообщает "Обозреватель".



"Один из основных рисков базового сценария – продолжение оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда", – объясняют в инфляционном отчете НБУ.



На украинском рынке труда уже сейчас возникли проблемы. По оценкам Национального банка, наращивать темпы производства в том числе мешает трудовая миграция. Больше всего проблемы ощущаются в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи.



"По данным областных служб занятости в Польше, почти 50% трудовых мигрантов из Украины подали в 2017 году заявления на трудоустройство именно в этих видах деятельности", – поясняется в отчете НБУ.



Согласно отчету Международной организации труда, большинство украинцев едет на заработки в Польшу. Там они находят низкоквалифицированную работу. Львиная доля мигрантов работает без официального трудоустройства, а значит, теряет право на пенсию в Украине.

Кстати, как объяснил OBOZREVATEL эксперт в сфере зарубежного рынка труда Ярослав Мазур, для того, чтобы у украинцев пропал стимул искать работу за рубежом, уровень заработных плат должен достичь около 500 евро. Согласно данным большого кадрового портала, зарплаты в столице уже достигли этого уровня.



Напомним, в Украине появилась онлайн-платформа, которая наглядно показывает масштабы трудовой миграции.