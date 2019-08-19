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      Трудовая миграция может сорвать планы Зеленского выйти на экономический рост 5-7%, – Устенко

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      Олег Устенко
      Олег Устенко / focus.ua

      В результате оттока рабочей силы, уже к 2025 году системы социального и пенсионного обеспечения в Украине могут рухнуть.

      Трудовая миграция – одна из главных угроз амбициозной цели президента Зеленского и его команды увеличить темпы экономического роста в Украине до 5-7% в год. Такое мнение озвучил 112.ua советник президента Украины Олег Устенко в статье "Не зарплатой единой: Как остановить трудовую миграцию из Украины".

      Как известно, на бизнес-форуме в Турции Владимир Зеленский пообещал, что экономика Украины будет расти по 5-7% в год. Однако у этой цели есть серьезная преграда, считает Устенко.

      Если нынешние темпы оттока человеческого ресурса сохранятся, то выполнение амбициозной задачи, поставленной президентом по резкому наращиванию темпов экономического роста, окажется невыполнимым,
      сказал советник президента Украины.

      Он отметил, что Украина продолжает терять трудовые ресурсы, что несет серьезные риски и угрозы для страны.

      "Если темпы оттока рабочей силы из страны будут сохраняться на том уровне, который мы наблюдаем с 2014 года, то в 2025 году экономика буквально обрушится, и страна не сможет выполнять свои социальные обязательства. Не исключено, что Украине придётся переходить на грузинскую модель назначения одинаковых пенсий, абсолютно полностью не учитывая при этом ни рабочий стаж, ни уровень доходов. Либо – что еще хуже – надо будет переходить к практике некоторых среднеазиатских стран, в которых вообще не платят пенсии, а содержание людей преклонного возраста является обязанностью их родственников. В перспективе, продолжающийся в нынешних темпах отток рабочей силы может стать фактором снижения доверия к стране со стороны инвесторов. Это недоверие будет конвертировано в падение темпов жилищного строительства, вплоть до сворачивания сегментов производства товаров для длительного пользования".

      Устенко подчеркнул, что у президента Владимира Зеленского есть глубокое понимание проблемы трудовой миграции и видение ее решения.

      Как известно, в июле Нацбанк представил отчет, в котором сообщил, что в Украине во всех сферах ощущается острый дефицит рабочей силы. Отмечалось, что хуже всего обстоят дела в строительном секторе и промышленности. При этом, по данным Министерства труда и социальной политики Польши, в 2018 году именно в этих видах деятельности была занята большая часть украинских трудовых мигрантов.

      blog_ava
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      Теги: Владимир Зеленский Заробитчане Рынок труда
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