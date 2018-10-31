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      Трудовая миграция разрушила десятки тысяч семей гастарбайтеров, психолог

      31 Читати новину українською
      Трудовая миграция
      Трудовая миграция / intvua.com

      Наталья Кухтина отмечает: работники рискуют не только деньгами, свободой и физическим здоровьем – они получают удар и по психике.

      Сейчас в Греции под стражей около 150 украинских моряков, и более 100 из них уже получили приговоры суда. Почти все – за якобы перевозку нелегальных мигрантов. Примерно такая же ситуация и в Италии. Такую статистику озвучили в программе "Особый взгляд" на "5 канале".

      Впрочем, по словам руководителя консультационного центра по противодействию торговлей людьми благотворительной организации БФ "Каритас-Киев" Ирины Бойко, в большинстве случаев украинцы и не знали, что совершали какие-то преступления.

      "Люди трудоустроились, но они не знали, что их будут... Их использовали, заставили. Они были ограничены, они находились на судне, они не знали, что они перевозят. Они заключили договор, в договоре были четкие условия на четкую заработную плату. Но эти люди, фактически, не могли выйти. Куда они в море не убегут", – заверила она.

      По греческим законам, украинцы получают по 10-15 лет тюрьмы за каждого беженца на борту. Поэтому общие сроки могут достигать нескольких сотен лет заключения.

      А тем временем трудовая миграция уже стала огромной проблемой для украинского общества – из-за нее были разрушены десятки тысяч семей заробитчан. На этом настаивает член Европейской профессиональной психотерапевтической лиги Наталья Кухтина.

      "Когда один из членов семьи, особенно если это женщина, выезжает на длительное время работать в какую-то страну, она теряет отношения и связь с детьми, с семьей. И семьи рушатся. Социальное сиротство очень распространено на Закарпатье, Прикарпатье, где люди едут на заработки. Там очень много детей, которые воспитываются или кем-то из родителей, или дедушками, бабушками", – подчеркнула психолог.

      Теги: Новости Украины Здоровье Психология Заробитчане
      Источник: 24 Канал
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