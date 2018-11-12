Трудовая миграция в Украине – очень популярный вид заработка. Но существует немало компаний-мошенников, которые якобы занимаются предоставлением услуг по трудоустройству за границей, а на самом деле практикуют современное рабство. Они заманивают привлекательными предложениями, высокими зарплатами, простым оформлением документов. Чтобы не стать жертвой, следует не игнорировать правила безопасности.

Реальная история: в Польше мужчина под видом работодателя находил работников на строительство. Отбирал из них слабовольных и сговорчивых, отправлял на работы в Польше и Швеции. Далее забирал документы у работников, не подписывал с ними договоры и не платил зарплату. Угрожал и шантажировал, запугивал и даже бил. За два года такой "деятельности" использовал фактически рабский труд более 540 человек и не выплатил им за выполненную работу около 1 миллиона евро.

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Почему так случилось

Директор агентства по трудоустройству "Украинский рекрутинг" Владислав Штепа в комментарии 24 каналу отметил: ситуация, описанная в сюжете, к сожалению, является вполне типичной и в большой степени спровоцирована самими гастарбайтерами. А именно – их низкой осведомленностью с процедурами трудоустройства, собственными правами и обязанностями.

Возможность махинация работодателя была обусловлена прежде всего нелегальным трудоустройством работников. Очередной раз должны подчеркнуть обязательное легальное трудоустройство любого лица,

– акцентировал специалист.

Он разъяснил: труд вне страны, которой была выдана виза, является незаконным и влечет за собой ответственность за нарушение трудового законодательства. Следует обязательно уточнять у работодателя процедуру оформления документов. Особенно, если речь идет о краткосрочном труде в режиме безвиза. Подобный труд легализован только в Польше, а также Словакии, но лишь на 6 недельный период трудовой стажировки.

Как действовать, если стал жертвой

Ни при каких обстоятельствах не следует передавать документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право пребывания на территории другой страны любому, в том числе и работодателю. В случае подобного вымогательства – отказывать, если же будут угрозы, как в описанном случае – безотлагательно обращаться к полиции.

"В случае задержки или невыплаты заработной платы, существенных ухудшений условий труда, моральных или физических издевательств со стороны работодателя всем гражданам Украины, которые работают на территории Польши, советуем безотлагательно обращаться на горячую линию Польской инспекции труда. Операторы этой линии являются украиноязычными и помогут с решением проблемы работников и инициируют проверку работодателя на предмет выявления подобных нарушений", – посоветовал Штепа.

Как предотвратить рабство

Юрист юридической фирмы EXPATPRO Андрей Яроменко в комментарии 24 каналу отметил: чтобы не попасть в неприятную рабскую ситуацию, следует узнать всю возможную информацию в отношении работодателя, условия труда, наличие лицензии на трудоустройство и соответствующих документов, у которых не закончился срок действия, а также обратить внимание на то, как работодатель описывает вакансию: не должны быть только плюсы.

Основные моменты, на которые следует обратить внимание:

- Для оформления документов нужно предоставить только копию паспорта, ни в коем случае не отдавать оригинал ни посреднику, ни работодателю;

- Любая работа за границей, которая предоставляется легально, предусматривает наличие у кандидатов определенных навыков или опыта. Если работодатель не интересуется профессиональными качествами, скорее всего, речь о легальном трудоустройстве не идет;

- Для официальной работы за рубежом нужны приглашение на работу и соответственно рабочая виза. Если вместо нее предлагают сделать туристическую или любую другую визу – это признак нелегального трудоустройства;

- Важно тщательно читать все документы, которые должны быть переведены на родной язык кандидата перед тем, как подписывать их;

- Работодатель, компания-посредник обязана предоставить точное название компании, а также ознакомить с графиком работы, размером заработной платы, условиями проезда и проживания, и порядком страхования. Если предоставляется только общая информация, можно считать, что это обман.

Кроме того, перед тем, как ехать в другое государство, следует выяснить адреса и номера телефонов посольств и консульских представительств Украины за рубежом. Также следует оставить подробную информацию о своем местонахождении родным и друзьям, чтобы иметь возможность сообщить о себе и обратиться за помощью при возникновении неприятной ситуации.

Документы – это важно

Чтобы избегать ситуаций, подобных описанной, стоит тщательно изучать все моменты, связанные с работой в другой стране. Не следует пренебрегать такими вопросами как:

- на основании каких документов предлагается работа, насколько она легальна;

- в каком городе находится место работы;

- реквизиты работодателя или агентства-посредника, предлагающего работу;

- репутация и отзывы других работников конкретного работодателя/агентства;

- порядок и время оформления всех надлежащих документов перед выходом на работу;

- рабочий распорядок, срок и способ выплаты заработной платы;

- наличие страхования работников.

Имея ответы на этот короткий перечень можно составить объективную оценку относительно рисков и перспектив работы у каждого конкретного работодателя и избежать нежелательных моментов. Отдельный совет от экспертов – обращаться исключительно к проверенным работодателям и лицензированным агентствам посредников.

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