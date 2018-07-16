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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Трудовые мигранты несут как очевидные, так и скрытые расходы, – СМИ

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Трудовые мигранты
Трудовые мигранты / dsnews.ua

Несмотря на большие заработки, трудовые мигранты несут как очевидные, так и скрытые издержки, и они выше, чем кажутся на первый взгляд.

Негативные эффекты от частичной утраты рабочей силы также сказываются на украинской экономике, в частности, ограничивают возможный рост внутреннего производства и занятости, что в конечном счете снова бьет по людям, об этом сообщает издание Деловая столица.

По данным соцопросов, приведенных изданием, главный стимул для выезда на заработки за границу – более высокая оплата труда, что неудивительно.

"К примеру, в Польше сейчас средняя зарплата перевалила за $1000, у нас – втрое ниже. Но это еще не значит, что украинец, приехавший туда подзаработать, будет жить втрое лучше, все не так просто", – пишут авторы.

Денежная выгода для заробитчан резко сокращается, если все время жить в стране пребывания, – ведь там не просто выше зарплаты, но и существенно дороже жизнь, при этом украинцам предлагается как правило сезонная работа – сбор клубники или другое.

Но есть и другие факторы, которые уменьшают привлекательность занятости "за бугром".

"Это издержки на переезд (у кого больше, у кого меньше плюс временное уменьшение доходов в период "межработицы") и деформация социальных связей: разлука с родственниками и друзьями, да и выход из привычного круга общения также много стоит для человека", – сообщает Деловая столица.

Теги: Новости Украины Деньги Рынок труда
Источник: 24 Канал
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