Труханов и Гриневецкий спели с российскими артистами, которые поддерживают агрессию Кремля

Мэр Одессы и губернатор области, а также депутат горсовета от "Слуги народа" снялись в клипе, посвященном их городу. Сделали это они в компании российских артистов, которых официально признали персонами нон грата в Украине.

Ролик, на котором Труханов, Гриневецкий и Филимонов поют песню Леонида Утесова "У Черного моря", включили во время празднования дня города на Потемкинской лестнице. Кроме одесских политиков в клипе снялись российские артисты Юрий Стоянов и Нонна Гришаева.

Смотрите также В стиле Кличко: Труханов опозорился со сцены на День Одессы – видео провальной речи

Судя по всему, чиновники вообще не понимали, что участие оккупантов в клипе может вызвать возмущение среди патриотов.

Поддерживают агрессию России и постоянно ездят в Крым и Донбасс

Стоянов и Гришаева формально являются уроженцами Одессы, но стали известными благодаря своей деятельности в России.

В начале войны Гришаева неоднократно говорила о том, что "никакой агрессии со стороны РФ нет".

Кроме того, артистка с "Квартета И" ездила в захваченную русскими Горловку Донецкой области, а также постоянно посещает Крым.

Стоянов также известен своими поездками на оккупированный полуостров, а в 2018 году снялся в фильме "Крымский мост" о так называемом "воссоединении" полуострова с Россией.

Из-за своей антиукраинской позиции имел запрет на въезд в Украину, который исчез, несмотря на регулярное нарушение закона о пересечении государственной границы,

– написал в фейсбуке активист Демьян Ганул, отметив, что это касается и Гришаевой.

Смотрите видео клипа с Трухановым, Гриневецким, Филимоновым и российскими оккупантами:

Полный текст сообщения Демьяна Ганула в фейсбуке:

Мэр Одессы и глава ОГА записали видео с оккупантами!

Во время празднования дня города на Потемкинской лестнице включили ролик, на котором исполняют песню об Одессе. Вы могли бы подумать, что главные актеры это Геннадий Труханов и Сергей Гриневецкий. Но на самом деле – это Юрий Стоянов и Нонна Гришаева.

Давайте по порядку.

Юрий Стоянов – регулярно посещает оккупированный Крым и снимался в пропагандистском фильме "Мост", который рассказывает о том, как хорошо, что оккупанты построили крымский мост. Из-за своей антиукраинской позиции имел запрет на въезд в Украину, который исчез, несмотря на регулярное нарушение закона о пересечении государственной границы. Находится в базе Миротворец.

Нонна Гришаева – постоянно посещает оккупированный полуостров Крым, также проводила мастер-классы в оккупированной Горловке. Заявляет, что никакой агрессии России против Украины нет. Также, как и Стоянов, была под запретом въезда. Находится в базе Центра Миротворец.

Владимир Зеленский, если вы уважаете себя и страну, то немедленно должны собрать заседание СНБО и отстранить Гриневецкого и Труханова от занимаемых должностей. Нет времени ждать следующего ролика с Путиным.

Невозможно выиграть войну, когда президент говорит о возвращении Крыма, зато его подчиненные легализуют оккупацию Крыма.

Для тех, кто забыл, у нас семь лет война с рф, каждый день гибнут наши ребята. Информация убивает не хуже пули.