Яркая иллюстрация безразличного отношения, – Труханов о реставрации с бутылкою в скульптуре
В Одессе в одной из скульптур на здании Русовых отпало лицо. В скульптуры "обнажился" каркас – вместо металлической основы – пластиковая бутылка. Мэр города Геннадий Труханов отреагировал на халатность реставраторов.
Источник:фейсбук Геннадия Труханова
Глава Одессы 9 апреля прокомментировал инцидент с недавно отреставрированным историческим зданием. Свое возмущение он подробно описал в социальных сетях.
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Что заявил Труханов
Он отметил, что остается много вопросов к подрядчику по качеству работ.
Пластиковая бутылка в скульптуре – это яркая иллюстрация наплевательского отношения некоторых коммерсантов к своему городу. Сделаем все, чтобы подрядчик за свой счет устранил все недостатки реставрации Дома Русовых уже в кратчайшие сроки,
– пояснил мэр Одессы.
Геннадий Труханов сообщил, что сейчас городской совет обратился в суд из-за ряда имеющихся нарушений со стороны подрядчика. Он добавил, что кроме мэрии к подрядчику имеют вопросы и правоохранительные органы.
Председатель Одесской мэрии предположил, что фирма-подрядчик, которая отвечала за выполнение работ, вероятно принадлежит Руслану Тарпану. И его компания "пытался украсть у города Дом Русовых".
Кто такой Руслан Тарпан?
Одесский предприниматель, экс-депутат Одесского горсовета. Владелец группы компаний "Инкор", которая занимается реконструкциями в Одессе. В частности, гостиница "Большая Московская", воссозданный памятник "Основателям Одессы" на Екатерининской площади и некоторые исторические здания. В 2010 – 2015 годах фирма Тарпана занималась реализацией проекта отвода сточных вод в море под названием "Глубоководный выпуск". Ее стоимость составляла более 600 миллионов гривен, но объект так и не сдали в эксплуатацию. В полиции возбудили уголовное дело, а глава компании бежал за границу.
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