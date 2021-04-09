В Одессе в одной из скульптур на здании Русовых отпало лицо. В скульптуры "обнажился" каркас – вместо металлической основы – пластиковая бутылка. Мэр города Геннадий Труханов отреагировал на халатность реставраторов.

Глава Одессы 9 апреля прокомментировал инцидент с недавно отреставрированным историческим зданием. Свое возмущение он подробно описал в социальных сетях.

Актуально Реставрация по-одесски: вместо каркаса скульптуры пластиковая бутылка – фото

Что заявил Труханов

Он отметил, что остается много вопросов к подрядчику по качеству работ.

Пластиковая бутылка в скульптуре – это яркая иллюстрация наплевательского отношения некоторых коммерсантов к своему городу. Сделаем все, чтобы подрядчик за свой счет устранил все недостатки реставрации Дома Русовых уже в кратчайшие сроки,

– пояснил мэр Одессы.

Геннадий Труханов сообщил, что сейчас городской совет обратился в суд из-за ряда имеющихся нарушений со стороны подрядчика. Он добавил, что кроме мэрии к подрядчику имеют вопросы и правоохранительные органы.

Председатель Одесской мэрии предположил, что фирма-подрядчик, которая отвечала за выполнение работ, вероятно принадлежит Руслану Тарпану. И его компания "пытался украсть у города Дом Русовых".