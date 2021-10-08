Труханов уже прибыл на место и даже пообщался с журналистами. Он был в хорошем настроении.

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Кроме Труханова, ВАКС также рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения его заместителю, который руководит делами исполнительного комитета. Судья, вероятно, вынесет решение 8 октября.

Прокуратура подготовила ходатайство подозреваемым по делу и указала размер залога. В частности, для Труханова эта сумма будет составлять 120 миллионов гривен. Мэр Одессы уже заявил, что такой суммы у него нет.



Труханову избирают меру пресечения / Фото Анны Брыковой, 24 канал

Высший антикоррупционный суд пустил журналистов на заседание. Однако его трансляцию они могут смотреть в соседней комнате из-за карантинных ограничений.

С представителями стороны обвинения пообщаться пока не удалось.

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Мэру Одессы избирают меру пресечения: смотрите видео

Что этому предшествовало