Труханов прибыл в суд: мэру Одессы избирают меру пресечения
Источник:24 канал
Ирина Венедиктова подписала подозрение Геннадию Труханову по делу о завладении земельными участками в Одессе, и ему изберут меру пресечения. Заседание проходит в Высшем антикоррупционном суде.
Труханов уже прибыл на место и даже пообщался с журналистами. Он был в хорошем настроении.
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Кроме Труханова, ВАКС также рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения его заместителю, который руководит делами исполнительного комитета. Судья, вероятно, вынесет решение 8 октября.
Прокуратура подготовила ходатайство подозреваемым по делу и указала размер залога. В частности, для Труханова эта сумма будет составлять 120 миллионов гривен. Мэр Одессы уже заявил, что такой суммы у него нет.
Труханову избирают меру пресечения / Фото Анны Брыковой, 24 канал
Высший антикоррупционный суд пустил журналистов на заседание. Однако его трансляцию они могут смотреть в соседней комнате из-за карантинных ограничений.
С представителями стороны обвинения пообщаться пока не удалось.
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Что этому предшествовало
- Генпрокурор Ирина Венедиктова 6 октября подписала 5 подозрений в совместном расследовании НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о завладении земельными участками в Одессе.
- В частности, в нем фигурирует мэр города Геннадий Труханов. Также обвиняемыми являются ряд городских чиновников.
- Фигуранты дела якобы брали землю в аренду, однако практически присваивали ее. Вероятно, это делали путем подделки документов и использования служебных полномочий.
- Убытки городскому бюджету составили более 533 миллиона гривен. Однако эта сумма может измениться к моменту окончания расследования и передачи дела в суд.