Надо выяснить отношения, – Труханов прокомментировал концерт Коржа в Одессе

Мэр Одессы Геннадий Труханов прокомментировал концерт белорусского исполнителя Макса Коржа, который прошел накануне в Одессе. Он сказал, что обеспокоен судьбой стадиона и хочет "выяснить отношения" с его администрацией.

Также мэр вспомнил концерт Monatik, который проходил на этом стадионе 17 июля. Он это сделал на аппаратном заседании в муниципалитете 26 июля.

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Встречу уже организуют

Мэр начал с того, что стадион "Черноморец" принадлежал команде, которой гордилась вся Одесса. Однако сейчас ситуация на стадионе, по его мнению, неутешительная.

Стадион купила добросовестная компания, но планов развития "Черноморца" у них нет. Стадион развивается сегодня как большая концертная площадка, к сожалению,

– заявил мэр.

Также он вспомнил о мусоре, который оставляют фанаты исполнителей вокруг стадиона. В частности, сказал, что после концерта Monatik оттуда вывезли три 20-тонных грузовика с мусором.

Именно поэтому мэр хочет встретиться с администрацией спортивного комплекса "Черноморец". Организацию встречи он поручил вице-мэру Павлу Вугельману.

Больше об этом концерте Коржа

Концерт Коржа в Одессе прошел 24 июля.

СМИ сообщали, что на стадион "Черноморец" пришло примерно 45 тысяч человек.

Однако впоследствии сообщили, что зрителей было чуть меньше – 35 тысяч.

Массовое скопление людей образовалось еще до концерта.

Следует отметить, что карантин в городе до сих пор действует.

Заполненность залов должна составлять 2/3 от общего количества мест.

Также все люди должны быть в защитных масках.

Однако их никто не надевал.