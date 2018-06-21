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Труханов – таки россиянин: найдена копия российского паспорта мэра Одессы

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Найдена фотокопия российского паспорта Геннадия Труханова
Найдена фотокопия российского паспорта Геннадия Труханова / Фото из открытых источников

Журналисты нашли копию российского паспорта городского головы Одессы Геннадия Труханова, который отрицал существование такого документа. Копия была найдена в документах Panama Papers, и находка является доказательством того, что у мэра есть или было российское гражданство.

Об этом сообщает "Слидство.Инфо".

Отметим, что копию заграничного паспорта Труханова обнаружили в новой порции документов Panama Papers среди идентификационных документов владельцев и директоров компании Corderoy Asset Partners Ltd. Фирма Mossack Fonseca, которая предоставляла финансовые услуги и помогала клиентам во всем мире создавать оффшорные компании, которые использовались, кроме прочего, для сокрытия богатства, была закрыта, и до момента обнародования немецким изданием Süddeutsche Zeitung новых документов Panama Papers судьба этих компаний, как и самой Mossack Fonseca, была неизвестна.

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"Агентство финансовых расследований БВО (Британских Виргинских островов) открыло дело в отношении компании из истории о Труханове – Corderoy Asset Partners Ltd. 29 апреля 2016 года Агентство отправило запрос в Mossack Fonseca с просьбой выдать ряд документов этой компании. Пользователи, в свою очередь, написали человеку по имени Андрей Троценко с просьбой обновить информацию о Corderoy Asset Partners Ltd. Троценко ответил, что она не ведет деятельность с 2009 года. Однако именно в переписке между Троценко и островными администраторами и появились документы владельцев и директоров фирмы, включая паспорт одесского мэра", – поясняется в материале.

Труханов Росія паспорт громадянство
Российский заграничный паспорт Труханова

Труханов російський паспорт
Копия российского паспорта Труханова

Найденный заграничный паспорт Труханова №5133183 был выдан 26 июня 2003 года Министерством иностранных дел России. Срок действия документа истек 26 июня 2008 года. День и место рождения в документе соответствуют данным официальной биографии Труханова. Поэтому это доказывает то, что как минимум с 2003 по 2008 год Труханов был гражданином России.

Это противоречит заявлению российского консульства в Одессе о том, что у Труханова нет российского гражданства и паспорта. Кроме того, как подразделение Министерства иностранных дел России, которое и выдало Трухановом паспорт, консульство должно было иметь эти данные,
– отмечается в материале.

Росія паспорт Труханов консульство
Документ от консульства РФ

К слову, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили расследование в отношении городского головы Одессы Геннадия Труханова и чиновников горсовета, которых подозревают в хищении средств городского бюджета.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Расследования Новости Одессы Геннадий Труханов
Источник: 24 Канал
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