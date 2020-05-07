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      Труханов хочет отменить карантин: как реагируют одесситы

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      Коронавирус в Одессе
      Коронавирус в Одессе / Getty images

      Одесский мэр Геннадий Труханов фактически заявил о завершении карантина в городе несмотря на больше полутысячи больных коронавирусом. Как на такие решения реагируют одесситы и какова на самом деле ситуация в Одессе – читайте дальше.

      Официального решения о завершении карантина в Одессе сейчас нет. Однако такими словами Труханов заигрывает со своим электоратом. Такое мнение в эфире 24 каналу озвучила журналистка из Одессы Ольга Баклаженко.

      Больше об этом Труханов заявил о завершении карантина в Одессе

      "Труханов хочет показать, как он думает и заботится о людях, но на самом деле, когда увеличится количество больных, то я не думаю, что это можно будет назвать заботой. Предприниматели, конечно, хотят открываться, потому что люди живут достаточно бедно. Кроме этого, они зависимы от горсовета и они никогда не будут митинговать против его решений", – пояснила журналистка.

      Справка. По состоянию на 7 мая в Украине подтвердили 13 691 случай заболевания коронавирусом, 568 из них – это жители Одесской области.

      Кроме этого, она отметила, что в Одессе были очень мягкие карантинные ограничения, чем в других городах Украины. К примеру, рынки не работали всего 3 дня, и как результат увеличение количества больных.

      На улицах очень много людей, и малая часть из них – в масках. Одесситы не уходили из пляжей, многие посещают парки, скверы. А с 15 мая Одесса готовится принимать туристов, то есть карантина как такового нет,
       – сказала Баклаженко.

      Ольга Баклаженко отреагировала на заявление Геннадия Труханова:

      С легкомысленным отношением одесситов к карантину соглашается и активист Виталий Устименко. Он считает, что вскоре в Одессе официально откроются заведения питания, ведь некоторые уже работают несмотря на ограничения.

      "Отношение к карантину у одесситов, несколько отличаются от других жителей города... А это заявление Труханова очевидно было направлено на своих сторонников накануне 9 мая, поэтому это не напрямую касается туристического сезона, как по мне", – добавил Устименко.

      Виталий Устименко об отмене карантина в Одессе: смотрите видео

      Етапи виходу з карантину
      Этапы выхода из карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Геннадий Труханов Карантин в Украине 2020 Новости Одессы
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