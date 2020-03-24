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      Труханов переводит общественный транспорт Одессы в режим специального: что это значит

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      Общественный транспорт Одессы перейдет в специальный режим работы. Жителям города нельзя будет ездить в троллейбусах, трамваях и автобусах без крайней необходимости.

      Соответствующее заявление в видеообращении сделал 23 марта Геннадий Труханов. Видео опубликовано на странице городского головы Одессы в фейсбуке. 

      Важно! Нет нужды вводить чрезвычайное положение в Украине, – Шмыгаль

      По словам главы Одессы, 23 марта в мэрии состоялось заседание ответственной за чрезвычайные ситуации комиссии, где и решили существенно ограничить право горожан пользоваться общественным транспортом.

      "Мы хотели без шоковой терапии упорядочить пассажирские перевозки. Обратились к старикам, льготникам, чтобы они не пользовались общественным транспортом. К сожалению, наши обращения остались без должного внимания", – сказал Труханов. 

      Мы приняли решение перевести весь транспорт в режим специального: в первую очередь он будет перевозить людей, которые едут на работу на те предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города,
      – заявил он.

      "Прошу отнестись с пониманием – это вынужденные меры. Это те меры, которые сегодня мы применяем для спасения жизни и здоровья жителей нашего города", – подытожил мэр.

      "Думская" пишет, что в мэрии не объяснили эти слова Труханова: мол, подробности будут завтра. В издании убеждены, что на закрытии пассажирских перевозок в Одессе настояло МВД.

      Напомним С 16 марта в Одессе закрыли все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек

      О коронавирусе и карантине в Украине

      • Карантин Украина ввела с 12 марта, он продлится как минимум до 3 апреля.
      • Страна закрыла границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное сообщение с 17 марта.
      • С 18 марта прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение, закрыли метро в Киеве, Харькове, Днепре.
      • Режим чрезвычайной ситуации действует на Буковине, Львовщине, в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черкасской и Донецкой областях и в городе Киев.

      По состоянию на вечер 23 марта в Украине подтвердили 73 случая инфицирования коронавирусом, 3 летальные.

      вирус
      В период карантина в Украине действуют ряд ограничений / Инфографика 24 канала

      В Украине 10 новых случаев заболевания коронавирусом, – Ляшко
      23 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоровье Геннадий Труханов Новости Одессы Транспорт Карантин в Украине 2020 Новости Украины
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