16:29
22 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бунт пенсионерок в РФ. Лукашенко лучше Моуринью
      Вєсті Кремля
      22:17, 21 ноября
      Вести.UA: зачем россиянам унитазы из украинских кораблей. Рабинович играет в Шерлока
      Вєсті.UA
      21:03, 21 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ

      Труханов перезанимался спортом, попал в больницу и пропустил суд

      19 Читати новину українською
      Труханов объяснил свое отсутствие в суде чрезмерными занятиями спортом / odessitua.com

      Мэр Одессы Геннадий Труханов пропустил заседание суда по делу о декларировании им недостоверной информации. Как пояснил сам Труханов, все из-за чрезмерных занятий спортом, из-за которых он попал в больницу.

      Заседание в Высшем антикоррупционном суде должно было состояться утром 22 ноября, но из-за отсутствия подозреваемого его пришлось перенести на 9 декабря, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

      К слову: САП объявила обвинительный акт по делу Труханова: что не задекларировал одесский мэр

      Адвокат сказал, что подозреваемый пропустил суд из-за того, что попал в больницу. Он должен предоставить подтверждение причин своего отсутствия на следующем заседании,
      – сообщает САП.

      Сам Геннадий Труханов посоветовал всем, кто занимается спортом, делать это с вниманием и прислушиваться к сигналам своего организма.

      "Видимо, именно чрезмерные занятия спортом дали свой результат. К сожалению, отрицательный. Мне пришлось прислушаться к мнению врачей и прибегнуть к определенным медицинским процедурам", – пояснил Труханов.

      Геннадій Труханов, декларація
      Что "забыл" задекларировать Геннадий Труханов / инфографика 24 канала

      Каким было первое шоу Victoria's Secret: необычные фото
      сегодня
      1413
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Одессы Антикоррупционный суд Геннадий Труханов САП
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні оголосила голодування: що зі справами Майдану сьогодні?
      сегодня , 15:00 Адвокатка сімей Героїв Небесної сотні оголосила голодування: що зі справами Майдану сьогодні?
      Блог Соцмережі 611
      Досягнення та провали Зеленського: чим відзначився президент за пів року
      сегодня , 14:05 Досягнення та провали Зеленського: чим відзначився президент за пів року
      Антон Голобородько 308
      Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      20 ноября , 13:00 Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      203
      Из-за неудачной экстренной посадки самолета в аэропорту Одессы отменили утренние рейсы до 18-ти
      сегодня , 11:56 Из-за неудачной экстренной посадки самолета в аэропорту Одессы отменили утренние рейсы до 18-ти
      Василь Денисюк 527
      Как новый премьер Молдовы на поклон к Путину ездил: роль Украины в переговорах
      сегодня , 12:00 Как новый премьер Молдовы на поклон к Путину ездил: роль Украины в переговорах
      Блог Медіа 1873
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук