Труханов перезанимался спортом, попал в больницу и пропустил суд

Мэр Одессы Геннадий Труханов пропустил заседание суда по делу о декларировании им недостоверной информации. Как пояснил сам Труханов, все из-за чрезмерных занятий спортом, из-за которых он попал в больницу.

Заседание в Высшем антикоррупционном суде должно было состояться утром 22 ноября, но из-за отсутствия подозреваемого его пришлось перенести на 9 декабря, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Адвокат сказал, что подозреваемый пропустил суд из-за того, что попал в больницу. Он должен предоставить подтверждение причин своего отсутствия на следующем заседании,

– сообщает САП.

Сам Геннадий Труханов посоветовал всем, кто занимается спортом, делать это с вниманием и прислушиваться к сигналам своего организма.

"Видимо, именно чрезмерные занятия спортом дали свой результат. К сожалению, отрицательный. Мне пришлось прислушаться к мнению врачей и прибегнуть к определенным медицинским процедурам", – пояснил Труханов.



Что "забыл" задекларировать Геннадий Труханов / инфографика 24 канала