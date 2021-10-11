Труханова отпустили под залог в 30 миллионов с обязанностями
Источник:24 канал
Судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олийнык отпустила мэра Одессы Геннадия Труханова под 30 миллионов гривен залога с обязанностями. В частности, он обязан сдать загранпаспорта.
ВАКС избрал меру пресечения Труханову во время заседания 11 октября, которое перенесли на этот день 8 октября.
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Труханову избрали меру пресечения
Судья Оксана Олийнык отпустила мэра Одессы Геннадия Труханова на свободу под залог в размере 30 миллионов гривен. Кроме того, на него наложили определенные обязанности. В частности, Труханов должен сдать свои заграничные паспорта.
Прокуроры же требовали арестовать политика на 60 суток с альтернативой залога в 120 миллионов гривен.
К слову, сам Труханов перед судебным заседанием заявил, что не понимает, "что за подозрение и что ему вменяют"
Дело Геннадия Труханова: коротко
- Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения Труханову и еще 4 должностным лицам. Говорится о совместном расследовании НАБУ и САП касательно завладения земельными участками в Одессе.
- Подозреваемые якобы незаконно передавали фирмам землю в аренду под застройку. Компании взамен со временем присваивали территории.
- Общая сумма ущерба, нанесенного территориальной общине Одессы, составляет примерно 689 миллионов гривен.