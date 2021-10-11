Труханова отпустили под залог в 30 миллионов с обязанностями

Судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олийнык отпустила мэра Одессы Геннадия Труханова под 30 миллионов гривен залога с обязанностями. В частности, он обязан сдать загранпаспорта.

ВАКС избрал меру пресечения Труханову во время заседания 11 октября, которое перенесли на этот день 8 октября.

Узнайте больше "Группировка Ангела": как Труханов и его приспешники превратили Одессу в питомник коррупции

Труханову избрали меру пресечения

Судья Оксана Олийнык отпустила мэра Одессы Геннадия Труханова на свободу под залог в размере 30 миллионов гривен. Кроме того, на него наложили определенные обязанности. В частности, Труханов должен сдать свои заграничные паспорта.

Прокуроры же требовали арестовать политика на 60 суток с альтернативой залога в 120 миллионов гривен.

К слову, сам Труханов перед судебным заседанием заявил, что не понимает, "что за подозрение и что ему вменяют"

Дело Геннадия Труханова: коротко