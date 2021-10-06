Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Труханову

Генпрокурор Ирину Венедиктова подписала 5 подозрений в расследовании НАБУ и САП о завладении земельными участками в Одессе. Среди фигурантов дела мэр Одессы Геннадий Труханов и 4 других лиц. Об этом стало известно 6 октября.

Среди обвиняемых ряд городских чиновников. Также есть один известный одессит, имя которого пока не разглашается.

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Показательное дело для страны

Ирина Венедиктова отметила, что это очень важное и показательное дело, как для Одесского региона, так и для страны в целом. Следователи установили, что фигуранты якобы брали землю в аренду, однако практически присваивали ее. Это, вероятно, делали путем подделки документов и использования служебных полномочий.

По мнению правоохранителей, эти действия нанесли ущерб городскому бюджету в размере более 533 миллионов гривен. Кроме Труханова, подозрение получил и экс-прокурор области. Также Венедиктова отметила, что количество подозреваемых по делу может впоследствии увеличиться.

Удалось задокументировать противоправную деятельность разношерстных людей: от градоначальника и экс-прокурора области до, казалось бы, обычного бизнесмена, который умело нарядил всех этих героев в разные одежды и "крутил" ими как хотел,

– написала генпрокурор.

Экс-нардеп Сергей Лещенко написал в своем телеграме, что одним из обвиняемых является бывший прокурор времен Порошенко и Луценко – Олег Жученко. Однако официально личность пока не называли.

Не отчитывался об имуществе жены

Это уже не первое подозрение мэра Одессы. В частности, 6 августа 2020 года также сообщали, что Геннадия Труханова будут судить за нарушение закона о декларировании. Чиновник якобы не декларировал имущество своей жены несколько лет. САП и НАБУ тогда направили дело в суд. Однако его срок действительности закончился в марте 2021 года.

Присвоение средств через покупку завода

Также Геннадию Труханову объявляли подозрение в деле одесского завода "Краян". Это расследование начали еще в ноябре 2016 года. Следствие установило, что мэр, совместно с другими чиновниками Одесской мэрии и частной компанией, завладели средствами бюджета Одессы.

Общая сумма ущерба государству составила 92 миллиона гривен. Коррупционную схему реализовали под видом покупки здания завода. По мнению правоохранителей, стоимость здания была значительно завышена. Суды по этому делу до сих пор продолжаются.

Читайте полный текст Ирины Венедиктовой:

Информирую общество о том, что подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокуроров САП. Это очень важное и показательное дело как для Одесского региона, так и для страны в целом. Одесса никогда не была простым городом и наивно полагать, что и дела там расследуются, так сказать, по шаблону.

Напротив, подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить.

На моей памяти, едва ли не впервые следствию удалось квалифицированно задокументировать противоправную деятельность таких разношерстных людей от градоначальника и экс-прокурора области и до, казалось бы, обычного бизнесмена, который умело нарядил всех этих героев в разные одежды и "крутил" ими как хотел, прямо как на спектакле в театре юного зрителя.

Мы осознаем, что виновными этих людей может назвать только суд, а сегодня их статус – подозреваемые. Версия, изложенная выше, принадлежит органу следствия и прокурорам, но мы в эти тезисы верим и сделаем все возможное, чтобы доказать правду в суде.

По нашему убеждению, все эти люди (совершенно не исключено, что количество подозреваемых может увеличиться) были причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе. Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана – уголовно наказуемые деяния.

В целом, согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн грн. Отмечу, что эта сумма может измениться к моменту окончания расследования и передачи дела в суд, несмотря на существование других важных обстоятельств, которые тщательно обрабатываются детективами и прокурорами.

У нас никогда не было сомнений в том, что такие сложные преступные механизмы могут работать как часы только тогда, когда у кого-то хватило наглости и, наверное, смелости выстроить абсолютно четкую иерархическую модель, где у каждого своя роль, своя функция, до мелочей понятные компетенции, а на троне – вожак, который умело дергает за нужные ниточки в нужное время.

Мы вправе делать такие утверждения, проанализировав колоссальный массив данных, полученных в ходе следственных действий: телефонные переговоры, данные с компьютеров, информация, законно полученная из электронных почтовых ящиков и многое другое. Верю, что прокуроры будут в состоянии представить свою позицию в суде профессионально и компетентно.

Будем надеяться, что такие представления останутся только на театральных афишах, а не в городе, именем которого гордится каждый украинец, не в городе, название которого знают далеко за пределами нашей Родины, не в городе, который по праву считается легендой. Но уж точно не бандитской.

Всем добра.