"Цап-царап", допинговый скандал и Польша "зачинщица" Второй мировой: итоги 2019 года из России

Институт этнологии и антропологии Российской академии наук в 17-й раз подводит итоги года.

1. Событие года

Усугубление путинской демографической катастрофы: естественная убыль населения России в 2019 г. – около 310 тыс. чел.;

совокупный коэффициент рождаемости (СКР) в 2016-19 гг. падал на 5,7% в год (для сравнения: в 1990-99 гг. СКР снижался ежегодно на 5,3%);

коэффициент фертильности (число рождений у когорты женщин детородного возраста) в 2016-19 гг. рухнул на 19,7%.

Обратите внимание: После разговора с Путиным Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти

2. Главный результат года

Рекордные по длительности путинские стагнация и рецессии:

11-летняя путинская экономическая стагнация (среднегодовой темп прироста реального выпуска основных отраслей экономики с июля 2008 г. – 1,1%);

6-летняя путинская инвестиционная рецессия (в конце 2019 г. инвестиции ниже пика 2013 г. на 7,1%);

5-летняя путинская социальная рецессия (в конце 2019 г. реальные потребительские расходы ниже пика 2014 г. на 6,6%, покупки в розничной торговле – на 8,8%).

3. Идея года/ Лозунг года

Ограничение президентской власти.

4. Антиидея года

"Цап-царап".

В.Путин: "Давайте подождем… а потом у них цап-царап".

5. Закон года/ Антизакон года

Федеральный закон №426 "О физических лицах – иностранных агентах".

6. Решение/ событие года во внутренней политике

Утверждение Восьмым Форумом свободной России базовых принципов политико-правовой системы российского свободного общества (в том числе: 1-го, 2-го, 6-го – впервые в российской истории):

Свобода. Приоритет естественных прав и свобод человека и гражданина. Право. Верховенство права в жизни общества и государства. Республика. Республиканский характер государственного устройства. Демократия. Демократический характер формирования органов государственной власти. Секуляризм. Секулярный (светский) характер государства. Антиимпериализм. Отказ от имперской идеологии и имперской политики.

7. Решение/ событие года во внешней политике

Лишение Всемирным антидопинговым агентством (WADA) России права на участие в крупных международных спортивных соревнованиях на четыре года.

8. Антирешение/ антисобытие года

Путинские лекции, излагающие фальшивую версию начала Второй мировой войны.

9. Афера года

Призыв Путина к восстановлению т.н. "исторической России", путинские притязания на "исконно русские территории – все Причерноморье, западные земли российские".

10. "Шутка" года/ Сюрприз года

Польша как зачинщица Второй мировой войны.

11. Загадка года/ Вопрос года

Почему и как они придумали Путина?

12. Событие года на постсоветском пространстве

Капитуляция Украины.

13. Событие/антисобытие года в мире

Провозглашение с трибуны ГА ООН гретинизма – одной из наиболее антигуманных идеологий в истории человечества.

Источник: Live Journal