Це маленька перемога, – Андрій Антоненко про довгоочікуваних вихід із СІЗО
Андрій Антоненко, який був у СІЗО понад рік, прокоментував зміну йому запобіжного заходу. Він заявив: це вже можна вважати маленькою перемогою.
Источник:24 канал
Таку заяву Андрій Антоненко зробив у залі Шевченківського райсуду. Трансляцію звідти вів телеканал "Прямий".
Я лихого не робив і нічого не ховав, тільки дещо зрозумів, тільки дещо з'ясвав,
– процитував Антоненко власну пісню.
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