Це нонсенс, – Данілов про розквіт бізнесів Медведчука після окупації Криму
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає неприпустимим той факт, що у часи окупації Криму та війни на Донбасі бізнес нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука йшов вгору. Крім того, дивним є, що державна власність опинилася у руках кума Володимира Путіна.
Источник:LB.ua
Мовиться про частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", яку раніше рішенням РНБО повернули у власність України.
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У цьому контексті Данілов обурився, що власність українського народу з незрозумілих причин почала працювати на певну структуру, афілійовану безпосередньо з Росією.
Він додав, що чинним політикам, які ймовірно причетні до незаконної приватизації Медведчуком частини нафтопродуктопроводу, не варто розраховувати на "закон кішки".
Вони (політики – 24 канал) вважають, що найрозумніші й обведуть всіх навколо пальця. Світ дуже змінився відтоді, як почали застосовуватися сучасні засоби обміну інформацією,
– зазначив Данілов.
Він додав, що у нас дуже багато "котів", які п'ють "українське молоко" і вважають, що цього ніхто не побачить, а у сучасному світі це зробити вже неможливо. Секретар РНБО підсумував, що рано чи пізно все стане на свої місця.
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Що відомо про нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок"
- Його збудували у часи СРСР і після проголошення незалежності України у 1991 році він мав перейти у власність держави. Але за сприянням дочірньої компанії російського Транснафтопродукту цього не сталося.
- У 2017 році внаслідок неправомірного рішення суду частина нафтопродуктопроводу перейшла Прикарпатзахідтрансу. Кінцевим власником компанії є Анатолій Шефер, якого пов'язують із Медведчуком.
- 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Разом з тим РНБО вирішила повернути в державну власність так звану трубу Медведчука.
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