Батько затриманого опозиціонера Дмитро Протасевич переконаний, що це була заздалегідь спланована операція, яку ретельно підготували, і, ймовірно, не лише спецслужби Білорусі.

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Затримання Протасевича – спланований теракт

Як колишній солдат скажу, що ця операція була продуманою, чітко готувалася не один день, а навіть тижні,

– зазначив батько журналіста.

За його словами, перехоплення літака, який летів з Афін до Вільнюса, було "терористичним актом".

"Теракт жахливий не тому, що він стався, а через його наслідки. І вони набагато гірше, ніж сам теракт", – наголосив Дмитро Протасевич. Він додав, що сім'я затриманого переживає за нього, однак не знає, де журналіст.

Білорусь діє у стилі СРСР

Через страх політичного переслідування родина Протасевичів виїхала з Білорусі 8 місяців тому. Батько затриманого журналіста розповів, що його син перебував на відпочинку і 23 травня мав прилетіти додому.

Він вважає, що дії білоруської влади віддзеркалюють "стандарти минулого століття, коли ще існував Радянський Союз".

"Влада боїться незалежних журналістів, свободи слова, боїться, що якісь її дії стануть відомі світовій громадськості. Вони думають: якщо ви заткнете журналістів, посадите всіх в тюрму, візьмете під контроль всі ЗМІ, ви зможете спокійно займатися темними справами, плюючи на громадську думку", – продовжив чоловік.

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Заклики до заборони польотів над Білоруссю

Дмитро Протасевич прокоментував заклик низки держав до заборони польотів над Білоруссю. Це, на його думку, "відчутно позначиться на "Белавіа", однак санкції повинні стосуватися не лише авіасполучення".

Насамперед, вважає батько журналіста, слід ввести обмеження щодо фінансових потоків сім'ї Лукашенка і чиновників.

Затримання Протасевича: коротко