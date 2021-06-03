Глава Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у програмі "6/9" заявив, що це негативне явище формувалося в Україні протягом 30 років. Однак за цей час ні в кого не було політичної волі, щоб зламати олігархічну систему.

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Політична воля – основа змін

За словами Гетманцева, дехто зараз критично ставиться до законопроєкту, адже українська влада часто обманювала суспільство. Втім, на його думку, Володимир Зеленський демонструє необхідну політичну волю ще до його прийняття.

Гетманцев зазначив, що саме це явище має лежати в основі змін в державі.

Ця політична воля у нас є і це очевидний факт,

– наголосив нардеп.

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