Это была лишь пощечина, – Иран выдвинул ультиматум США после атаки на военные базы
Вашингтон должен вывести войска из региона. Ракетные удары по двум американским военным базам в Ираке Иран называет пока только "пощечиной" по США.
Подобных военных действий – недостаточно, об этом сказал верховный лидер Ирана Али Хаменеи, сообщает иранское издание IRNA.
Еще одно заявление: Мы не хотим войны, – МИД Ирана к США
"Важно прекратить коррумпированное присутствие Америки в регионе Западной Азии", – сказал Хаменеи, назвав ракетные удары "пощечиной" для Вашингтона.
В то же время он высоко оценил проведенную операцию. Ее выполнили ровно в то же время ночью, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему Касему Сулеймани в аэропорту Багдада.
Верховный лидер Ирана отмечает, что "этот регион, народы и правительства народов не принимают присутствие Америки".
США стали причиной войн, раскола, подстрекательства к мятежу, разрушению и уничтожению инфраструктуры в этом регионе. Конечно, они делают это по всему миру,
– отметил Хаменеи.
Хаменеи также заявлял, что Иран нанесет новые удары по США, если Вашингтон осуществит любые военные действия в отношении Тегерана.
Парламент Ирака 5 января принял резолюцию, которая призывает восстановить государственную монополию на оружие и прекратить присутствие любых иностранных войск. Международная антитеррористическая коалиция, которую возглавляет США, заявила о том, что временно останавливает военную операцию в Ираке.
Конфилкт США с Ираном и убийство Сулеймани: основное
- В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили иранского генерала и заместителя лидера иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Приказ о ликвидации Касема Сулеймани лично отдал президент США Дональд Трамп.
- Лидеры нескольких иракских военизированных группировок и лидеры Ирана пообещали отомстить Соединенным Штатам. Заметим, что на военных базах США в Ираке находятся до 5 тысяч военных.
- Обострение между США и Ираном и решение Ирака встревожило мир. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг собрал внеочередное заседание Североатлантического совета.
- Вмешалась Германия – предлагает в ближайшее время провести встречу глав МИД стран ЕС в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.