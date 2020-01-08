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      Это была лишь пощечина, – Иран выдвинул ультиматум США после атаки на военные базы

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      Иран выдвинул ультиматум США после атаки на военные базы / AP

      Вашингтон должен вывести войска из региона. Ракетные удары по двум американским военным базам в Ираке Иран называет пока только "пощечиной" по США.

      Подобных военных действий – недостаточно, об этом сказал верховный лидер Ирана Али Хаменеи, сообщает иранское издание IRNA.

      Еще одно заявление: Мы не хотим войны, – МИД Ирана к США

      "Важно прекратить коррумпированное присутствие Америки в регионе Западной Азии", – сказал Хаменеи, назвав ракетные удары "пощечиной" для Вашингтона.

      В то же время он высоко оценил проведенную операцию. Ее выполнили ровно в то же время ночью, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему Касему Сулеймани в аэропорту Багдада.

      Верховный лидер Ирана отмечает, что "этот регион, народы и правительства народов не принимают присутствие Америки".

      США стали причиной войн, раскола, подстрекательства к мятежу, разрушению и уничтожению инфраструктуры в этом регионе. Конечно, они делают это по всему миру,
      – отметил Хаменеи.

      Хаменеи также заявлял, что Иран нанесет новые удары по США, если Вашингтон осуществит любые военные действия в отношении Тегерана.

      Парламент Ирака 5 января принял резолюцию, которая призывает восстановить государственную монополию на оружие и прекратить присутствие любых иностранных войск. Международная антитеррористическая коалиция, которую возглавляет США, заявила о том, что временно останавливает военную операцию в Ираке.

      Конфилкт США с Ираном и убийство Сулеймани: основное

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Иран Новости США Ирак Конфликт между США и Ираном
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