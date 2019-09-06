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      Андрей Пионтковский

      Цемах на свободе: что это значит для Путина, Украины и дела MH17

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      Владимир Цемах
      Владимир Цемах / inforesist.org

      Зеленский пошел на явную уступку российскому президенту, но не стоит его за это судить.

      Освобождение Владимира Цемаха говорит о том, что шантаж Путина удался. Именно поэтому он в последний момент затормозил обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Вопрос был поставлен так: не освободите Цемаха – не получите Сенцова. Конечно, это большая потеря для правосудия Нидерландов, его не смогут допросить и представить его в суде. Однако судебный процесс в 2020 году в Нидерландах вряд ли будет сорван отсутствием Цемаха. Да, этот факт ослабит позицию следствия и возможности обвинения, тем не менее, существует достаточное количество других доказательств.

      Важно: Цемах – это функция: какие последствия могут быть для Украины из-за освобождения боевика

      При этом Путин своим интересом к этому персонажу сам себя разоблачил. Ситуация ведь абсурдна – Россия требует возвращения украинского гражданина, находящегося под украинским судом. Видно, что Путин боится и хочет убрать очень опасного свидетеля. В России Цемах вряд ли долго останется в живых. В момент его освобождения на заседании суда было видно, что Цемах это понимает.

      Зеленский пошел на явную уступку Путину, но не стоит его за это судить. Ведь не только перед Зеленским, а перед всем украинским руководством стояла моральная дилемма – Россия до конца замучила бы Сенцова, если бы не получила Цемаха. Злодей тут один – Путин, и он просчитался. Это требование и шантаж лишь дискредитирует его в глазах мировой общественности.

      В нынешнем отношении мирового сообщества к Украине дело не только в Цемахе. Заметно, насколько резко ухудшилось внешнеполитическое положение Украины. Основные ее союзники на Западе значительно сдвинулись на путинские позиции – возьмите Макрона или того же Трампа. Это произошло из-за колоссальной политической ошибки, сделанной командой Зеленского еще во время избирательной кампании. Они объявили предыдущую власть Украины "партией войны". В какое положение были поставлены союзники Украины – значит, они пять лет поддерживали "партию войны"?

      Запад никогда не будет более проукраинским, чем сама Украина. Поэтому, если сегодняшнее украинское руководство считает пять лет сопротивления российской агрессии – преступлением "партии войны", то чего можно ожидать от европейских и американских союзников? Это, безусловно, заслуживает осуждения. А Цемах – это частность и очень сложная моральная дилемма.

      К теме: Это может быть вброс Путина, – нардеп о важности Цемаха

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      Автор: Андрей Пионтковский
      Теги: Новости Украины Обмен пленными Владимир Цемах Публикации Новости России Новости политики Владимир Зеленский Владимир Путин MH17
      Источник: НВ
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