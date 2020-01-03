Центр Киева перекроют на рождественские праздники: когда и где ограничат движение

В Киеве запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и на части улицы Владимирской 7 января 2020 года.

Во время празднования Рождества на Софийской и Контрактовой площадях продлится Шествие звездочётов, сообщили в пресс-службе КГГА.

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7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков возможно кратковременное ограничение и закрытие на вход для пассажиров станции метрополитена "Золотые ворота". В настоящее время все эскалаторы будут работать на подъем избежание давки на платформе.

Также возможно ограничение или закрытие на вход станций метро:

"Хрещатик";

"Контрактовая площадь";

"Почтовая площадь";

"Майдан независимости".

Движение общественного транспорта: что изменится

На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 троллейбусы № 6, 16, 18 будут двигаться с изменениями:

– троллейбус №6 – от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";

– троллейбус №16 – от улицы Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

– троллейбус №18 – от улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

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