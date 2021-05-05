"Пожартувала" про викрадення: в Одесі поліція шукала 11-річну дівчинку, а вона була вдома
У мережі з'явилась інформація, що в Одесі 5 травня викрали 11-річну дівчинку. Писали, що невідомий закинув її в багажник та поїхав. Потім виявилось, що дитина перебуває вдома.
Источник:24 канал
Дівчинка просто пожартувала про викрадення. На щастя, з нею все добре. Про це 24 каналу повідомили у поліції Одеси.
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Як тривали пошуки
У телеграм-каналах оприлюднили інформацію, що нібито незнайомець взяв дитину за капюшон, коли та сиділа на лавочці, та потягнув до машини. Дівчина подзвонила у поліцію та повідомила начебто про викрадення.
Правоохоронці розпочали у місті план "перехоплення".
На батьків склали протокол
Дитину знайшли вдома. Повідомлення про викрадення виявилось "жартом".
Як пише "Сегодня", батькам виписали адмінпротокол щодо невиконання обов'язків з виховання дітей, а також через свідомо неправдивий виклик поліції.
На Київщині шукали 2-річного хлопчика
- Схожий інцидент був у селі Рагівка Вишгородського району, що на Київщині. Однак тоді дитина справді зникла.
- 14 квітня батьки повідомили про зникнення 2-річного Богдана Уніченка.
- Дитину шукали протягом всієї ночі. Залучили навіть вертоліт.
- На щастя, 15 квітня дитину знайшли у лісі неушкодженою. Ймовірно, хлопчик просто заблукав.
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