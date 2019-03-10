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      Центробанк России ведет страну в бездну

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      Центробанк РФ снова прогадал с вкладом и потерял за 3 дня $3 миллиарда
      Центробанк РФ снова прогадал с вкладом и потерял за 3 дня $3 миллиарда / Anycoin.news

      Центробанк РФ продолжает удивлять уровнем подготовки своего руководящего состава, который за последние несколько лет подтвердил, вкладывать деньги в сомнительные и рисковые проекты, вследствие чего нести многомиллиардные потери – это их конек!

      Россия всегда испытывала нездоровое влечение к золоту, которым настойчиво заполняла свои золотовалютные резервы. В рамках так называемой дедолларизации этот процесс ускорили в разы, скупая практически все золото, что добывается на территории РФ.

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      Между тем, еще в прошлом году я неоднократно отмечал, что на рынке присутствует тенденция снижения цены на золото и в 2018 ЦБ РФ уже обжегся на вкладах в этот драгметалл.

      Однако видимо, руководство Центробанка РФ лишено чувства самосохранения или хоть каких-то примитивных рефлексов и сразу после очередной закупки желтого металла, обожглось. Ведь, шутка ли сказать, а стоимость тройской унции за последние несколько дней спикировала с $1 330 до $1 283, опустившись по сути до уровня мая 2017 года. И такой обвал нанес убытков Центробанку в размере $3,1 млрд, уменьшив общую стоимость золотой составляющей ЗВР с $92 млрд до $88,9 млрд.

      Напомню, что так же в прошлом году Центробанк упорно вкладывался в китайский юань, вследствие девальвации которого потерял $5 млрд. А на валютных махинациях пары доллар-евро Центробанк прогорел еще в первом полугодии 2018 на $4,5 млрд.

      А потому, адекватность вложений главного банка России и обдуманность осуществляемых операций вызывают сомнения, если только не предположить, что руководство ЦБ работает отнюдь не в интересах великой и могучей РФ! Но, это уже совсем другая история.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Публикации Новости России Деньги Банки
      Источник: 24 Канал
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