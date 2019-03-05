Цинічне вбивство бізнесмена Кисельова, або Як в Україні резонансні справи закривають

Нам дуже хотілося б змін в країні на краще. Але так у нас виходить, що замість справжніх реформ в Україні відбувається лише їхня імітація! Й так само, до речі, відбувається покарання злочинців серед можновладців.

Скільки вже було випадків, коли виходить гучне викриття, хабарника ловлять "на гарячому", його навіть демонстративно заарештовують... Але, коли суспільний резонанс сходить нанівець, корупціонер виходить з-за грат під заставу, залякує свідків, підкуповує слідство, а гучне розслідування закінчується нічим. Випадків таких вже було якщо не сотні, то десятки – точно!

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Так було, наприклад, зі справою "рюкзаків Авакова", коли сина чинного міністра внутрішніх справ звинуватили в обкраданнях держави більше ніж на 14 мільйонів гривень. Нагадаю, Аваков-молодший продав Нацгвардії амуніції за завищеною ціною. Докази були беззаперечні, а на підозрюваного навіть браслет стеження вдягнули. Але Олександр Аваков покарання уникнув...

Так було із суддею Миколою Чаусом, який брав хабарі за ухвалення потрібних вироків, а отримані долари закопував у скляних банках на своєму городі. Зловили його "на гарячому", а саме, коли одіозному судді 150 тисяч баксів хабаря принесли. Незважаючи на знову ж таки беззаперечні докази Чауса так і не покарали. Він спокійно виїхав до Молдови, і вже третій рік вітчизняні правоохоронці чи то не можуть, чи то не хочуть домогтися його екстрадиції.

Так само, напевно, буде з "любими друзями" президента Порошенка, – це якщо справа Гладковських дійде до суду. Там її або прокурори самі розвалять, або ж адвокати розіб'ють докази до решти, або ж свідків обвинувачення знищать.

А що? Виявляться і так у нас роблять! Сьогодні вбили головного свідка у справі "діамантових прокурорів" – власника ювелірного заводу Сергія Кисельова. Бізнесмена застрелили в Києві у його Mercedes просто посеред білого дня. Які тепер шанси, що Шапакіна та Корнійця – двох прокурорів, в яких під час обшуків лише готівкою знайшли 500 тисяч доларів, – тепер притягнуть до відповідальності? Жодних шансів! Справа тягнеться ще з 2015 року. Звісно, прокурорів звільнили з органів, але вони перебувають на свободі. Тепер, коли ключового свідка вбито, – їм взагалі немає про що хвилюватися.

Єдине що, можна зробити корисного у цій ситуації – порадити Петру Порошенку видалити з Facebook допис 4-річної давнини, де йому доповідають про арешт "діамантових прокурорів". Тоді Петро Олексійович запевнив, що "прокурорську недоторканність скасовано". Думаю, краще чинному президенту видалити свій допис, щоб не позоритися.

У чому суть скандалу "діамантових прокурорів"?На початку липня 2015 року СБУ провела обшук в головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури України. У результаті обшуку був затриманий перший заступник начальника ГПУ Володимир Шапакін та заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць. Вони вступили у корупційну змову та отримали хабар в розмірі 3 мільйони 150 тисяч гривень. Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 500 тисяч доларів, а в Корнійця – багато ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова. Після цього скандальних прокурорів стали називати "діамантовими".