Центральна виборча комісія визнала вибори на окрузі №87 в Івано-Франківській області такими, що відбулися. Відповідне рішення схвалили на засіданні 5 квітня.

ЦВК 5 квітня продовжила роботу в режимі засідання. Під час нього схавили для подальшого опрацювання протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування на Прикарпатті.

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Дуже непрості вибори відбулися. Є багато сигналів про порушення, серед яких серйозне занепокоєння викликають встановлені факти зникнення виборчих бюлетенів,

– заявив голова комісії Олег Діденко.

Він закликав правоохоронців якнайшвидше провести неупереджене розслідування та притягнути до відповідальності осіб, які вчинили порушення.

"Своєю чергою ЦВК буде детально опрацьовувати усі матеріали від ОВК та в межах своїх повноважень встановлюватиме результати виборів з урахуванням судових рішень, що набудуть законної сили", – додав Діденко.

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