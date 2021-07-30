Говорится о туалете в зоне "Мир побережья". Об этом стало известно из тендерной закупки, которую создал зоопарк.
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Могут заплатить меньше
Новый тендер обнародовали 27 июля, а дата начала аукциона – 16 августа. Там указана ожидаемая стоимость – 15 117 321 гривна.
Однако потратит учреждение, вероятно, меньше денег. Основной критерий выбора победителя – цена. То есть изберут фирму, которая попросит меньше денег за свои услуги.
Предыдущий тендер
Договор по первому тендеру учреждение заключало еще в 2020 году. Тогда определили, что строительством будет заниматься фирма "Трест Жилстрой – 1".
Этот тендер обнародовали 24 января 2020 года. А провели аукцион уже 11 февраля. Победитель предложил строительство за 16 479 108 гривен.