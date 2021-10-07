В сети опубликовали фото обновленных туалетов в 73-й школе. Об этом рассказала директор Департамента образования и науки Одесского горсовета 6 октября.

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Два десятка туалетов уже обновили

В школах Одессы начали обновлять туалеты. Их делят на кабины с дверцами. Ремонт решили сделать после замечания одной из матерей. В группе для родителей женщина пожаловалась на детские туалеты, потому что там нет дверей.

Взвесив это, туалеты решили поделить и установить там дверцы. Сейчас обновили комнаты, где труднее всего было сделать ремонт. Таких туалетов 25.



В одесских школах устанавливают туалеты / Фото с фейсбука Елены Буйневич

Директор Департамента образования и науки горсовета говорит, что закрытые туалеты – обязательны. Каждый ребенок должен чувствовать себя в безопасности. Родители соглашаются с Еленой Буйневич. К тому же этого требует Санитарный регламент.

Мнение родителей совпадает с нашим: в городских школах должны быть туалеты с дверцей, кабинками. Потому что это одна из основных естественных потребностей ребенка, чувствовать себя безопасно и достойно. Тем более, что этого требует новый Санитарный регламент,

– пишет Елена Буйневич.



25 туалетов уже обновили / Фото с фейсбука Елены Буйневич

Буйневич также добавляет, что, к сожалению, несколько обновленных туалетов уже поломали. Она просит родителей объяснять детям, что портить их нельзя. Ведь за год все работы планируют завершить.

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Ремонт планируется завершить за год / Фото с фейсбука Елены Буйневич