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Эпидемия туберкулеза в Украине: почему за 20 лет проблема не преодолена

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Эпидемия туберкулеза в Украине
Эпидемия туберкулеза в Украине / 24 Канал

24 марта по решению Всемирной организации здравоохранения отмечают Всемирный день борьбы с туберкулезом. В 1993 году ВОЗ объявила туберкулез глобальной проблемой. Ежегодно болезнь уносит жизни почти полумиллиона человек.

Остро стоит проблема и в Украине. К сожалению, наша страна среди лидеров по распространению туберкулеза. В Министерстве здравоохранения отчитываются, что ситуация с туберкулезом в Украине является контролируемой, но серьезной. В ведомстве сообщают, что в Украине туберкулез выявляют уже на поздней стадии, в этом случае шансов на выздоровление очень мало. Ежегодно в стране от туберкулеза умирают 4 тысячи пациентов, то есть 11 человек каждый день.

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Как рассказала заведующая семейного отделение 2 городской поликлиники Львова Галина Галан, эпидемия туберкулеза была объявлена в Украине в 1995 году и в настоящее время она не преодолена.

Туберкульоз в Україні
Галина Галан

Что такое туберкулез

Сначала разберемся, что же такое туберкулез. Это инфекционное заболевание, возбудителем которого является микобактерия туберкулеза. Заболевание передается преимущественно воздушно-капельным путем. В 90% случаев туберкулез поражает легкие. Однако, это заболевание может повредить почки, позвоночник, мозг, лимфатические узлы, кишечник, кожные покровы, половые органы и тому подобное.

Еще одна проблема туберкулеза, что эта бактерия является устойчивой к условиям окружающей среды.

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Симптомы туберкулеза

Первый период после инфицирования туберкулез может развивается в организме безсимпотомно. Бактерия, которая попала в легкие, начинает размножаться, при этом иммунная система пытается ее замедлить. И только через некоторое время человек начинает чувствовать недомогание.

Тревогу нужно бить, когда вы наблюдаете такие симптомы:

  1. Кашель, который длится больше 2 недель;
  2. Повышенная температура не спадает больше недели;
  3. Затрудненное дыхание;
  4. Боль в груди;
  5. Плохой аппетит, слабость;
  6. Потеря веса;
  7. Повышенное потоотделение;
  8. Кровохарканье.


Симптомы туберкулеза

Почему Украина не может преодолеть эпидемию

По словам Галины Галан, причин, которые влияют на распространение туберкулеза, много. Украинцы не часто посещают врача, предпочитая самолечение. Переносят болезнь "на ногах". Также важным является питание, которое должно быть сбалансировано с достаточным количеством витаминов и питательных веществ. Злоупотребление этими пунктами увеличивает риски заболеть туберкулезом.

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Еще одна проблема – культура поведения в общественных местах, то есть ее отсутствие. Если у человека даже легкая простуда, то лучше всего избегать большого скопления людей, или хотя бы кашлять или чихать в платок. Банальное правило, но оно может остановить распространение вируса.

Галан подчеркивает, туберкулез – серьезная болезнь, но в большинстве случаев она лечится. Согласно статистике, ежегодно 60% больных туберкулезом полностью вылечились. Главное вовремя обнаружить проблему. Важную роль играет гигиена – регулярное мытье рук после посещения общественных мест, тщательное промывание продуктов перед потреблением, а также медицинская маска (ее следует менять каждые 2 часа) во время вспышки вирусов тоже могут уберечь от туберкулеза.

Поэтому семейные врачи рекомендуют каждому пациенту регулярно проходить проверку у медиков и каждые два года делать флюорографию.

Правда глава Минздрава Ульяна Супрун скептически относится к проведению флюорографии, называя это устаревшей практикой.

По ее словам, флюорография помогает обнаружить только развитые формы заболевания. На ранней стадии болезнь не приводит к изменениям в легких, поэтому туберкулез флюорография не покажет.

"В цивилизованных странах это выглядит так: на осмотре у семейного врача пациент заполняет анкету, где отвечает на вопросы, которые могут определить возможность заболевания. Если врач видит необходимость – он предлагает пациенту сдать мокроту на анализ. Он покажет, есть ли в организме возбудитель болезни уже за два часа, и пациент сможет начать лечиться", – сообщила Супрун.

Автор: Ирина Полицкая
Теги: LifeStyle Министерство здравоохранения Украины Здоровая жизнь Публикации Инфографика Лечение
Источник: 24 Канал
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