Тука назвал три угрозы, которые могут привести к экологическому бедствию на Донбассе

Если на Донбассе из подтопленных шахт не будут выкачивать воду, это может привести к подтоплению территорий региона, просадке грунтов и отравлению воды.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире "Общественного".

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"Во-первых, это подъем грунтовых вод, подтопление территории. То есть жилые дома, улицы, приусадебные участки могут оказаться под водой", – подчеркнул он.

По словам заместителя министра, второй опасностью является возможность проседания почв, которое приведет к разрушению фундаментов и соответственно к разрушению местной инфраструктуры.

И третий сегмент этого неприятного опасного круга – попадание загрязненных шахтных вод. Все шахтные воды чрезвычайно загрязнены химическими веществами. Попадание этих вод в те реки и озера, из которых осуществляется водозабор для использования в качестве питьевых вод,

– отметил Тука.

Кроме того, чиновник отметил, что на подконтрольной Украине территории Донбасса ведется постоянная работа в сотрудничестве с Министерством экологии и Министерством угольной промышленности и энергетики для преодоления экологических угроз.

Напомним, ранее стало известно, что в результате остановки оккупантами процесса откачки воды из атомной шахты "Юный коммунар" (Юнком) под Енакиево на Донбассе только за месяц пересох шахтный ставок.