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Тука рассказал о методе, с помощью которого можно уничтожить Россию по образцу СССР

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Георгий Тука заявил, что Россию можно уничтожить по примеру СССР
Георгий Тука заявил, что Россию можно уничтожить по примеру СССР / 24 Канал

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Россию можно уничтожить по примеру СССР, а именно без единого выстрела. Для этого необходимо усилить санкции в отношении РФ.

Свое заявление Тука сделал 26 мая в эфире телеканала NewsOne.

"Я полагаюсь на повышение давления на Россию, ужесточение санкций против России, на разрушение экономики России. Более решительных действий в этом направлении. У нас у всех с вами есть замечательный пример из собственной жизни. Существовала самая большая империя к мире (СССР – ред. ), которая была уничтожена таким способом без единого выстрела", – рассказал замминистра.

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Тука подчеркнул, что Советский Союз был разрушен "тем же самым санкционные способом".

При этом он добавил, что были и другие факторы, такие как гонка вооружений.

Теги: Новости Украины Новости политики Санкции Новости России Украина – Россия СССР Георгий Тука
Источник: 24 Канал
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