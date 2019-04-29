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      Тука рассказал, в чем подлость приказа Путина о паспортах для жителей оккупированного Донбасса

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      Россия получила возможность использовать своих военных, – Тука о паспортных планы Путина
      Россия получила возможность использовать своих военных, – Тука о паспортных планы Путина / 24 канал

      Россия будет раздавать гражданство жителям оккупированных территорий в три этапа. Первыми их получат боевики – таким образом Россия получила дополнительную возможность использовать своих военных на оккупированном Донбассе.

      Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука пишет "Обозреватель".

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      Тука объяснял, что Россия на самом деле уже больше месяца продолжает выдачу своих паспортов боевикам. Сама же идея об упрощенном порядке получения гражданства у руководства страны-оккупанта зародилась почти полгода назад.

      Надо понимать, в чем заключается подлость этого шага. Россия внесла изменения в собственное законодательство. Она действует исключительно в рамках своего суверенитета, вроде не нарушает никаких международных соглашений и договоренностей. То, что это не соответствует духу минских договоренностей – это политическая оценка, а с юридической точки зрения очень трудно привлечь к конкретной ответственности,
      – сказал замминистра.

      Тука отметил, что Россия хочет получить дополнительную возможность открыто использовать свои вооруженные силы на Донбассе под предлогом "защиты своих граждан". В то же время единственный механизм противодействия – на политическом уровне.

      "Я хочу верить в то, что такие действия Кремля будут триггером, спусковым крючком, который запустит очередной виток санкций против России. Это будет наиболее адекватным ответом на такие шаги", – добавил он.

      Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. При этом глава Кремля заявил, что выдача паспортов жителям Донбасса – это лишь "вопрос гуманитарного характера". Международное сообщество отреагировало мгновенно – 25 апреля Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по этому вопросу.

      При этом Путин заявляет, что останавливаться не собирается. В планах главы Кремля – ​​предоставлением своего гражданства по упрощенной процедуре не только жителям оккупированного Донбасса, но и всем украинцам. Он подчеркивает, что такое решение не было спонтанным, а хорошо "просчитанным".

      Как будут воплощать скандальный указ Путина?
      • Заявление на получение гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не более трех месяцев.

      • Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем пять лет.

      • Основные условия изменения гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

      • Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Российские паспорта на Донбассе Украина – Россия Новости России Война на Донбассе
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