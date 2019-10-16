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      Туман накрыл дороги Украины: фото и видео

      17 Читати новину українською
      Туман в Киеве
      Туман в Киеве / facebook.com

      В Украине 16 октября ночью и утром в центральных, южных, восточных, западных областях и в Карпатском регионе был сильный туман.

      Видимость составляла 200-500 метров. В Укргидрометцентре предупредили о І уровне опасности.

       Кстати: Прогноз погоды на 16 октября: в Украине будет тепло и солнечно

      Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:

      • снизить скорость движения;
      • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
      • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
      • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
      • избегать резких маневров на дороге.

      Украинцы в соцсетях опубликовали немало фото и видео с дорог Киева, Львова, Харькова, Днепра и других городов. Юзеры отмечают, что такого сильного тумана они уже не видели давно.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #слобожанское #туман #осень

      Допис, поширений Наталья Коцарь (@nata_kotsar)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #Туман

      Допис, поширений Бирлівка (@byrlovka_official)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Доброе Утро КР#туман и солнце день..... Ну а дальше знаете)

      Допис, поширений Alex Shapoval (@aleksay100)

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Дороги Транспорт Новости Днепра Новости Львова Новости Киева Непогода в Украине Погода
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