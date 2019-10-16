Туман накрыл дороги Украины: фото и видео

В Украине 16 октября ночью и утром в центральных, южных, восточных, западных областях и в Карпатском регионе был сильный туман.

Видимость составляла 200-500 метров. В Укргидрометцентре предупредили о І уровне опасности.

Кстати: Прогноз погоды на 16 октября: в Украине будет тепло и солнечно

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Украинцы в соцсетях опубликовали немало фото и видео с дорог Киева, Львова, Харькова, Днепра и других городов. Юзеры отмечают, что такого сильного тумана они уже не видели давно.