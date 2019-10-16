Туман накрыл дороги Украины: фото и видео
В Украине 16 октября ночью и утром в центральных, южных, восточных, западных областях и в Карпатском регионе был сильный туман.
Видимость составляла 200-500 метров. В Укргидрометцентре предупредили о І уровне опасности.
Кстати: Прогноз погоды на 16 октября: в Украине будет тепло и солнечно
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Украинцы в соцсетях опубликовали немало фото и видео с дорог Киева, Львова, Харькова, Днепра и других городов. Юзеры отмечают, что такого сильного тумана они уже не видели давно.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии