Англия вырывает победу над Тунисом благодаря дублю Гарри Кейна

Сборная Англии свое выступление на Чемпионате мира начала с игры со сборной Туниса. И могла повторить путь других фаворитов турнира – Аргентины и Бразилии, которые свои матчи не сумели выиграть.

Англичане в этом матче сразу захватили инициативу и начали штурм ворот Муеза Хассена. Голкиперу пришлось хорошенько поработать в дебюте матча. В одном из таких моментов он получил травму. Впоследствии его заменят, и игру он уже будет досматривать со скамейки запасных с бандажом на руке.

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До этого вратарь сборной Туниса в невероятном прыжке спасет свою команду от пропущенного гола.

И все же Англия сумела забить. После подачи с углового головой пробил Макгвайер, но Хассен достал мяч в верхнем углу ворот. Правда, отбил его точно на ногу Гарри Кейну, который в касание пробил по воротам.

После этого игра несколько успокоилась. Инициативу на некоторое время захватил Тунис. И одна из атак принесла результат. После навеса с фланга Кайл Уокер сыграл рукой в соперника, от чего тот упал. Несмотря на то, что это было на штрафной площадке, судья назначил пенальти. Фержан Сасси четко реализовал удар с 11-метровой отметки. При этом Джордан Пикфорд угадает направление удара, но не сможет дотянуться к мячу.

К концу первого тайма англичане получат еще две возможности отличиться. Но в одной из атак после удара Делле Алле мяч никогда не переступит линию ворот, а добивание заблокируют защитники. В еще один мяч после удара Джесси Лингард разминется со стойкой ворот и покинет пределы поля.

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Во втором тайме Тунис еще глубже сел на своей половине поля. Это позволяло сдерживать атаки англичан. Котроль над мячом результата "трем львам" не приносил. Хотя они могли претендовать на пенальти, когда в штрафной завалили Гарри Кейн. Однако на этот раз судья промолчал.

С каждой минутой давление на ворота сборной Туниса только росло. Активно на правом фланге старался Лофтус-Чик, который вышел на замену. Несколько необычных моментов как для партнеров, так и себе, создал Маркус Решфорд. Но забить англичанам удалось уже в конце встречи. И снова сработала связка Макгвайер – Кейн и подача с углового. Только на этот раз защитник не пробивал по воротам, а скинул мяч головой на дальнюю штангу, где и стоял никем не прикрытый капитан англичан. Форвард в касание пробил головой. Именно этот гол, в итоге, и принес победу сборной Англии.

Англичане после этого матча вместе со сборной Бельгии возглавили группу G. Впереди у англичан матч с Панамой 24 июня. За день до этого – 23 июня – Тунис будет противостоять сборной Бельгии.

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Тунис – Англия 1:2

Голы: Сасси, 35 – Кейн, 12, 90+1