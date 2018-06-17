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Тунис – Англия: букмекеры назвали фаворита матча Чемпионата мира

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Англия – Тунис прогноз на матч Чемпионате мира 2018 года
Англия – Тунис прогноз на матч Чемпионате мира 2018 года

На матч между сборными Англии и Туниса на Чемпионате мира по футболу 2018 года, который состоится в понедельник, 18 июня, в 21:00 часов, букмекеры определили фаворита этой встречи.

В букмекерских конторах именно англичан считают главными пренетнеднтами на победу. William Hill ставки на победу сборной Англии принимает с коэффициентом 1,44, в то время как на Тунис – 9,50. Ничья – 3,90.

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В отличие от матчей Германия – Мексика и Бразилия – Швейцария, большого количества голов здесь не ожидается. Если "тотал больше 0,5" – 1,06, то "тотал больше 1,5" – уже 1,36.

Наиболее вероятными авторами голов являютс:я Гарри Кейн (коэффициент 1,75), Джейми Варди (1,91) и Маркус Решфорд (2,10).

Что касается точных счетов, то наименьший коэффициент получила победа сборной Англии – 1:0 – 5,00. Далее следует победа 2:0 – 5,50 и ничья 1:1 – 8,00. Разгром в исполнении англичан 3:0 имеет такой же коэффициент, как и ничья 0:0 – 8,50. Стоит отметить, что с коэффициентом 26,00 является победа сборной Туниса 2:1, ничья 2:2 и победа Англии 4:1.

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В PariMatch Тунис получил немного меньший коэффициент – 8,30, в то время как у Англии – почти неизменный – 1,45. Ничья – 4,50.

"Тотал больше 1,5" – 1,37, а "Тотал больше 2,0" – 1,62. При этом индивидуальный "тотал больше 2,5 Англия" имеет 3,25, в то время как "тотал больше 2,0 Тунис" – аж 19,5.

Относительно голов по таймам, то забитый гол в первом тайме – 1,44, во втором – 1,29.

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Эксперты из "Фаворит" дали схожие коэффициенты: победа Англии – 1,41, ничья – 4,60, победа Туниса – 8,75.

Относительно забитых голов, то "тотал больше 1,0" – 1,08, а "тотал больше 2,0" 1,57. При этом вероятность того, что обе команды забьют – 2,45, нет – 1,51. Первый гол в матче в исполнении англичан – 1,40, игроками сборной Туниса – 4,30.

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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