Тунис одержал волевую победу над Панамой после автогола защитника

Сборные Туниса и Панамы на Чемпионате мира потеряли шансы на выход в плей-офф. Поэтому в противостоянии друг с другом команды могли проиграть в свое удовольствие. И фанатов.

Хотя стимул для обеих команд был – одержать победу на Чемпионате мира. И неважно, что она уже ни на что не влияет.

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Игра оказалась лишенной зрелищности. Тунис, как фаворит противостояния, пытался забить гол еще в первом тайме, но напрасно. Вместо этого пропустил сам. После розыгрыша штрафного игроками Панамы удары Торреса заблокировались. Однако когда мяч попал в Родригеса, и игрок решился на удар из-за пределов штрафной, вовремя помешать ему никто не сумел. Кроме того, не слишком сильный удар, и мяч задевает спину кого-то из игроков сборной Туниса, после чего влетает в ворота мимо голкипера.

Отыгрался Тунис уже после перерыва. Команда и до того больше владела мячом. А когда забивала голы, продемонстрировала почти феноменальную скорость передачи мяча. Сначала Бен-Юссеф в касание замыкал прострел от Хазри с нескольких метров, когда никто из соперников не успел за его перемещением в штрафной площадке. А впоследствии и сам Хазри замкнул пас на дальней штанге.

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Панама имела две возможности, чтобы сравнять счет. Но голкипер Матлаути сумел спасти свою команду от пропущенного гола. Во втором случае панамцы все-таки забили, но судья не засчитал гол из-за фола.

Тунис побеждает и занимает третье место в группе. И вместе с Панамой покидает турнир.

Тунис – Панама 2:1

Голы: Бен Юссеф, 51, Хазри, 66 – Мерья, 33 (авт)