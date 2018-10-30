Знакома ли вам ситуация, когда во время длительной работы за компьютером начинают болеть, неметь и покалывать пальцы рабочей руки? Причем боль усиливается и со временем начинает отдавать в руку или в плечо. Однообразные движения мышкой – одна из причин появления синдрома запястного канала.

Руководитель ортопедо-травматологического направлении ММ "Добробут" Василий Шмагой рассказал о специфике так называемого туннельного синдрома, при котором происходит воспаление запястного канала.

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Синдромом запястного канала

В нашем запястье находится много сухожилий. Для того, чтобы они не переплетались и не терлись друг об друга, природа разделила их оболочками. В каждой оболочке находится по 2-3 сгибателя – они называются туннелями. Появление проблемы в одном из туннелей называют "туннельным синдромом".

Синдромом запястного канала – симптомы: - боль;

- онемение;

- покалывание в пальцах;

- слабость в руке и запястье;

- постепенная потеря контроля руки.

Проблема может появиться из-за того, что срединный нерв, который отвечает за движение и чувствительность большого, среднего и указательного пальцев, запястья и кисти по какой-то причине сжимается. Другие названия этого нарушения – "синдром запястного канала", "карпальный туннельный синдром" и даже "синдром компьютерной мышки".

Однообразные движения мышкой – одна из причин появления туннельного синдрома

Почему это происходит

Туннельный синдром чаще всего возникает по двум причинам.

Первая – из-за перенапряжения одного из сухожилий. Как следствие – оно воспаляется и увеличивается в объеме. Из-за этого другим сухожилиям не хватает места, они трутся друг о друга и возникает воспаление.

Вторая причина в каком-то внешнем воздействии, таком, например, как травма запястья, заноза, сильное сдавливание. В обоих случаях, чем больше нагружается сухожилие, тем сильнее будет воспалительный процесс.

А еще это заболевание характерно для тех, кто много времени проводит за компьютером – из-за постоянной нагрузки на одни и те же мышцы и того, что рука сильно сгибается в запястье при использовании компьютерной мышки.

Симптомы туннельного синдрома

Туннельный синдром характеризуется болью, онемением, покалыванием в пальцах, слабостью в руке и запястье. Особенно это касается большого, указательного, среднего и половины безымянного пальцев. Также боль может отдавать в руку и даже в плечо.

По мере того, как будет прогрессировать болезнь, симптомы могут сохраняться в течение дня уже даже без нагрузки на кисть. Может исчезнуть сила в руке, появиться проблема со сжатием кулака или захватом мелких предметов. Постепенно рука перестанет слушаться.

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Варианта, при котором можно проигнорировать болезнь, нет. Ситуация только будет усугубляться и приведет к таким последствиям, как постоянная боль, онемение в пальцах, слабость в мышцах. А дальше начнутся трофические изменения, при которых рука станет нечувствительной и даже деформируется. Поэтому если вы заметили у себя эти симптомы, немедленно обратитесь к врачу!

Туннельный синдром вылечить может только врач

Диагностика и лечение туннельного синдрома

При неизлечимой боли в запястье поможет врач-невропатолог или ортопед-травматолог. Причем диагностировать туннельный синдром он может уже во время осмотра.

Способы лечения условно можно разделить на три категории по степени тяжести состояния:

Лечение туннельного синдрома Начальная стадия, при которой поможет иммобилизация, ограничение нагрузки и подвижности запястья, холодный компресс, который снимет воспалительный процесс, косыночная повязка.​ Если болезнь не поддается лечению, значит необходимо добавить медикаментозную терапию в виде мази, примочек, физиопроцедур, блокадных инъекций. В особо сложных случаях применяется оперативный способ лечения, когда хирургически рассекаются воспаленные оболочки, сдавливающие сухожилия. Это амбулаторная процедура, что не требует госпитализации.

Туннельный синдром – профилактика заболевания Если вы знаете, что запястья – ваше слабое место, используйте на них дополнительные эластичные фиксаторы. При физической нагрузке не беритесь сразу за большой объем работы, делайте все дозировано, чтобы не нагружать запястья. Используйте перчатки, напульсники и любые другие фиксаторы. Если приходится много работать за компьютером, возьмите коврик для мышки с подставкой для запястья и специальную эргономичную клавиатуру. Так рука находится в более естественном положении, а кисть не напряжена.

А еще не забывайте выполнять упражнения, улучшающие кровообращение:

Сжимайте и разжимайте пальцы в кулаки, покрутите ими в разные стороны; Нажимайте одной ладонью на другую так, чтобы ладонь и запястье наклонялись в другую сторону; Используйте мягкий маленький мячик для рук, перекатывайте его в ладони и сжимайте по очереди каждым пальцем.



Руководитель ортопедо-травматологического направления ММ "Добробут" Василий Шмагой