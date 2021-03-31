Відсторонений від обов'язків очільник КСУ Олександр Тупицький подав декларацію за 2020 рік. Суддя вказав, що володіє майном в окупованих Криму та Донецьку.

Декларація суддя подав 31 березня. Чим ще володіє скандальний голова Конституційного Суду – читайте далі.

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Майно, яке задекларував Тупицький

Квартира, площею 216,5 квадратів у Києві, яка належить Галиці Тупицькій – має право на користування.

Земельна ділянка на 750 квадратів у Василькові під Києвом.

Будинок, площею 493,8 квадратних метрів у Києві, який належить Сергію Левченку – має право на користування.

Автомобіль BMW X6 2012 року випуску, зареєстрований на дружину – Ольгу Тупицьку.

З 1 січня 2020 року також має право на користування будинком відпочинку у "Конча-Заспі" на 60 квадратів. Він належить Державному управлінню справами.

Нерухомість на окупованих територіях:

житловий будинок на 221,50 квадратів у селищі Кореїз (Ялта) в окупованому Криму;

житловий будинок на 690 квадратів у селищі Кореїз (Ялта) в окупованому Криму;

квартира, площею 63,70 квадратів в окупованому Донецьку, а також гараж;

земельна ділянка на 1000 квадратів в окупованому Донецьку;

земельна ділянка на 126 квадратів у селищі Кореїз (Ялта) в окупованому Криму

Варто зауважити, що одну з земельних ділянок у Криму Тупицький, згідно з декларацією, придбав у липні 2018 року, тобто вже під час окупації півострова Росією. "Суддя незаконно оформив покупку ділянки в Криму, сприяючи легалізації окупації півострова", – заявив раніше Федір Веніславський, представник президента в КСУ. Зверніть увагу! 27 березня Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ. Й заявив, що той може йти "на заслужений відпочинок".

Грошові активи судді

Тупицький вказав, що за 2020 рік отримав 3 715 035 гривень зарплати за основним місцем роботи. Ще 10 320 гривень задекларував як допомогу при народженні дитини.

На банківських рахунках у Тупицького та його дружини – понад 200 тисяч гривень, 957 доларів та 15 євро. У готівці сім'я зберігає 230 тисяч гривень та 56,5 тисяч доларів.