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      Турчинов заявил о новом проходе кораблей Украины через Керченский пролив: появилась реакция РФ

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      В России отреагировали на заявление Турчинова о проходе украинских кораблей в Керченском проливе
      В России отреагировали на заявление Турчинова о проходе украинских кораблей в Керченском проливе / Фото из открытых источников

      В России не замедлили с реакцией на слова секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о возможном новом переходе военных кораблей через Керченский пролив вместе с представителями международных организаций. Там в очередной раз обвиняют всех в провокациях.

      Об этом заявила директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

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      Так, Захарова назвала анонсированный секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым новый проход украинских кораблей через Керченский пролив «очередной безответственной провокацией».

      Это просто объявление об очередной провокации, имеющее такой же провокационный характер. Оно абсолютно безответственное. Оно призвано лишь усугубить ситуацию,
      – утверждает она.

      Напомним, Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против – 19, 72 воздержались.

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.
      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.
      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.
      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Александр Турчинов Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики Новости России СНБО
      Источник: 24 Канал
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