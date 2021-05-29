Спасатели предполагают, что украинская альпинистка погибла, упав с отвесных скал.

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В Турции нашли тело альпинистки из Одессы

В течение нескольких недель украинку Яну Кривошею искали различные команды спасателей – как турецких, так и украинских. Но тело удалось найти лишь 28 мая во время аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии.

Со скал у горы Геиксивриси его сняла команда поисково-спасательных служб жандармерии. После этого тело доставили в институт судебной медицины для установления точных причин смерти.

Исчезновение Яны кривошеи: что известно