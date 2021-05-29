Спасатели предполагают, что украинская альпинистка погибла, упав с отвесных скал.
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В Турции нашли тело альпинистки из Одессы
В течение нескольких недель украинку Яну Кривошею искали различные команды спасателей – как турецких, так и украинских. Но тело удалось найти лишь 28 мая во время аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии.
Со скал у горы Геиксивриси его сняла команда поисково-спасательных служб жандармерии. После этого тело доставили в институт судебной медицины для установления точных причин смерти.
Исчезновение Яны кривошеи: что известно
- Кривошея отправилась в Анталию еще 1 мая. На следующий день она прислала сообщение, что уже покорила вершину.
- После этого на связь альпинистка не выходила. Последний раз сигнал ее телефона зафиксировали в 80 километрах от места исчезновения.
- Впоследствии на поиски женщины в Турцию прилетел ее брат. Туда прибыла и группа альпинистов из Одессы.