Спасатели предполагают, что украинская альпинистка погибла, упав с отвесных скал.

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В Турции нашли тело альпинистки из Одессы

В течение нескольких недель украинку Яну Кривошею искали различные команды спасателей – как турецких, так и украинских. Но тело удалось найти лишь 28 мая во время аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии.

Со скал у горы Геиксивриси его сняла команда поисково-спасательных служб жандармерии. После этого тело доставили в институт судебной медицины для установления точных причин смерти.

Исчезновение Яны кривошеи: что известно

  • Кривошея отправилась в Анталию еще 1 мая. На следующий день она прислала сообщение, что уже покорила вершину.
  • После этого на связь альпинистка не выходила. Последний раз сигнал ее телефона зафиксировали в 80 километрах от места исчезновения.
  • Впоследствии на поиски женщины в Турцию прилетел ее брат. Туда прибыла и группа альпинистов из Одессы.