В Турции в результате стрельбы пострадали 12 человек, половина из них – дети

В Турции, в Измире, 2 человека напали на дом семьи, с которой у них был конфликт. В результате обстрелов пострадали 12 человек.

Среди пострадавших в результате конфликта 6 детей. Всех госпитализировали, один из них в тяжелом состоянии.

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Больше всего пострадал младенец

Причиной конфликта стала якобы ссора, которая произошла накануне. Нападавшие именно так хотели решить спор. Они пришли к дому, где их встретил глава семейства. Их спор перерос в драку, а затем один из двух злоумышленников начал хаотично стрелять из дробовика.

Как результат, в больнице оказались все члены семьи. Самому старшему из них 42 года, самому младшему только 1 год. Именно младенец и пострадал больше всего, ведь он получил 7 ранений. Сейчас ребенок в реанимации в тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали нападавших. Их передали в суд.

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