Кривошея отправилась в Анталию еще 1 мая. На следующий день она прислала сообщение, что уже покорила вершину. Больше на связь альпинистка не выходила. Последний раз сигнал ее телефона зафиксировали в 80 километрах от места исчезновения.

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Домой Кривошея должна была вернуться еще 10 мая. Уже 12 мая ее брат вылетел в Турцию на поиски пропавшей. Кроме того, в Анталию прибыла группа альпинистов из Одессы.

Вячеслав – брат альпинистки – рассказал, что к поискам Кривошеи активно привлекли местные службы. Они обследуют все участки горы.

Кроме того, информацию о пропавшей женщине уже прислали во все базы данные полиции. Местных жителей также проинформировали о поисках Кривошеи.

Если поисковая операция на горе будет нерезультативной, правоохранители будут работать над версией похищения.

Полиция рассматривает 3 основных версии исчезновения Кривошеи: