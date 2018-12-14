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      Турция, иконы и распродажа квартир: какими декларациями поражали чиновники в 2018 году

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      2018 года принес чиновникам много интересного, среди их новых приобретений – иконы, отдых на дорогих курортах и даже мощи. А некоторые народные избранники решили не утруждать себя сотнями квартир и начали их продавать.

      Братья Дубневичи, скандальные парламентские рекордсмены по недвижимости в декларациях, тихо завидуют простому депутату горсовета Ирпеня Игорь Оверко.

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      Два года назад он побил все возможные рекорды, задекларировав 586 квартир, общая площадь которых превышала размеры трех футбольных полей главного стадиона страны "Олимпийский".

      В 2018 году Оверко устроил аукцион невиданной щедрости: продал 80 объектов недвижимости из задекларированных им 50-ти. То есть, на несколько десятков больше, чем якобы имел в собственности.

      Ігор Оверко
      Собственность, которую задекларировал Игорь Оверко

      Народный избранник с БПП Алексей Мушак – один из немногих политиков, которые декларировали расходы на отпуск. Летом в 2018 году нардеп трижды загорал на пляжах в Турции и внес стоимость отдыха, который обошелся ему в 400 тысяч гривен, в декларацию.

      Мушак
      Алексей Мушак задекларировал свой отпуск

      Нардеп Станислав Березкин в 2017 году задекларировал четыре путешествия к карликовому королевству Монако – страны князей, роскошных автомобилей, яхт и казино. А вот в 2018 году Березкину не повезло: за него взялись антикоррупционные органы.

      Станіслав Березкін
      Станислав Березкин

      Удачным оказался год и для радикала Сергея Рыбалко, которого Ляшко называет одним из основных спонсоров партии. Депутат внес в декларацию бывший супружеской дом, который в этом году отсудил: несмотря на то, что экс-супруга успела его продать. А вот о недвижимости во Франции, которую нашли журналисты, он до сих пор молчит.

      Экс-регионал Денис Омельянович стал миллионером через продажу интеллектуальной собственности своей же фирме. Он продал товарные знаки компании, в которой он является почетным президентом. Более того, совладельцем этой фирмы является бывший вице-премьер Януковиче Борис Колесников.

      Не истек год без замаливания грехов. Самым большим поклонником святого в Раде оказался опоблокивець Вадим Новинский. Главный покровитель Московского патриархата в Украине с самого Афона привез икону Божьей Матери "Скоропослушницы".

      Вадим Новинський
      Задекларированные объекты Вадима Новинского

      Другой радикал Андрей Лозовой задекларировал коллекцию из 72 украинских и иерусалимских икон, а также нагрудный крест со святыми мощами.

      Теги: Новости Украины Станислав Березкин Коррупция Новости политики Верховная Рада е-декларирование Вадим Новинский
      Источник: 24 канал
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